‘F1-fabrikanten in hoofdlijnen akkoord over budgetplafond motoren’

Sinds 2021 moeten de Formule 1-teams zich houden aan een financieel reglement. Het belangrijkste onderdeel daarvan is het budgetplafond, waarin is geregeld dat teams dit jaar niet meer dan 145 miljoen dollar mogen uitgeven. Dit is exclusief het salaris van de rijders, de voornaamste topmanagers en zaken als marketing. Dat bedrag daalt in de komende jaren nog verder. Op motorisch vlak kunnen de fabrikanten echter nog naar hartenlust geld uitgeven aan de ontwikkeling van hun power unit, maar ook daar lijkt een einde aan te komen.

Auto, Motor und Sport meldt namelijk dat er in hoofdlijnen overeenstemming zou zijn over een budgetplafond voor motorleveranciers, dat mogelijk nog tijdens de huidige motorencyclus in zou moeten gaan. Volgens het laatste voorstel – waarvan de details nog ingevuld moeten worden – zouden de huidige fabrikanten tot de invoering van het nieuwe motorreglement nog maximaal 100 miljoen dollar per jaar mogen uitgeven. Met de compleet nieuwe motoren zou dat bedrag in 2026 oplopen naar 130 miljoen dollar, om daarna weer geleidelijk terug te lopen. Wel zou het nog onduidelijk zijn welke uitgaven wel en niet onder dat budgetplafond vallen.

Ook zou er gesproken worden over eventuele concessies voor toetredende fabrikanten. Met name de Volkswagen Group – met Audi, Porsche of beide merken – heeft nadrukkelijke interesse om met de nieuwe motorformule mee te doen in de F1. Een belangrijke concessie is door de huidige fabrikanten al gedaan met het schrappen van de complexe MGU-H, maar er wordt gesproken over meer maatregelen om de nieuwe toetreders snel competitief te laten zijn. Een van de ideeën is om de nieuwkomers in het eerste jaar tien procent extra uit te laten geven, wat zou betekenen dat zij in 2026 143 miljoen dollar mogen spenderen. Een ander idee is het toewijzen van extra uren op de testbank, al zijn niet alle huidige fabrikanten happig op het geven van dergelijke voordelen aan geïnteresseerde partijen.

De komst van een budgetplafond op motorisch vlak zou voor nieuwe toetreders een extra stimulans kunnen zijn om de Formule 1 een definitief ja-woord te geven. De uitgaven kunnen door zo’n beperking niet meer eindeloos oplopen en dat zou zelfs kunnen betekenen dat een F1-avontuur op den duur een winstgevende onderneming kan worden. De kans is groot dat er op relatief korte termijn al duidelijkheid komt of Audi, Porsche of beide merken in 2026 de stap naar de Formule 1 zetten. De World Motor Sport Council van de FIA wil op 15 december goedkeuring geven aan de nieuwe motorreglementen en het ligt voor de hand dat de VW Group tegen die tijd een besluit heeft genomen.