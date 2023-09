F1 en FIA bestuderen mogelijkheid om ATA in regels op te nemen

De Formule 1 experimenteerde dit seizoen tot tweemaal toe met de ATA, een regelwijziging die gericht is op de duurzaamheid van de sport. Coureurs beschikten op de Hungaroring en Monza over elf sets Pirelli-banden in plaats van de gebruikelijke dertien. Dat had gevolgen voor de toewijzing van de verschillende soorten bandencompounds, maar ook voor de kwalificatie. Met de ATA moeten coureurs namelijk in Q1 allemaal verplicht op de harde band rijden, in Q2 op de mediums en in Q3 op de zachte band. Naast duurzaamheid moest de ATA voor variatie in bandenstrategie op zondag zorgen. Teams houden nu namelijk meer harde banden over en er is minder stimulans om de zachte banden op te sparen voor de kwalificatie.

Gevraagd of ATA mogelijk standaard in het Formule 1-reglement wordt opgenomen, legt Mario Isola, Pirelli's autosportbaas, uit dat het 'plan is om te bespreken wat de plus- en minpunten zijn'. "[We moeten de] voor- en nadelen van het nieuwe format [beoordelen]. Dan nemen we een beslissing." Meerdere coureurs hebben het format bekritiseerd, aangezien het tot minder baantijd in de vrije trainingen leidt. Dat heeft dus niet alleen gevolgen voor de teams, die minder data kunnen verzamelen, maar ook voor de fans langs de baan die minder actie zien. Pirelli ziet dat anders, al is het wel zo dat de coureurs minder pushronden kunnen doen ter voorbereiding op de kwalificatie.

Om deze nadelen tegen te gaan, heeft Isola voorgesteld om het ATA-format aan te passen om één bandenset meer beschikbaar te stellen voor de trainingen, die dan zou komen van de sets die opzij worden gezet voor de race. "Als het nodig is om een beetje te fine-tunen - zoals bijvoorbeeld het overwegen van één extra set voor VT2 in plaats van zeven sets voor de race, met slechts zes sets voor de race, wat meer dan genoeg is en misschien is een extra set voor VT2 met hetzelfde totale aantal mogelijk", legt Isola uit. "Om eerlijk te zijn hebben we het aantal ronden dat zij in VT1, VT2 en VT3 hebben gereden vergeleken met vorig jaar en het is zeer vergelijkbaar."

Beter voor de show

Op Monza werden vorig jaar nog 509, 507 en 384 ronden gereden in VT1, VT2 en VT3, dit jaar waren dat er respectievelijk 483, 397 en 455 ronden. "Bijna hetzelfde", stelt Isola daarom vast. "Als je bedenkt dat we een rode vlag hadden in VT2, waar ze waarschijnlijk een paar ronden meer zouden hebben gereden, was het precies hetzelfde. Ze hebben die ronden nodig voor informatie en de bandentoewijzing heeft geen invloed gehad op dit deel van het weekend. En ik denk dat met de ATA de kwalificatie een stuk interessanter is, omdat de coureurs zich snel moeten aanpassen aan verschillende gripniveaus en je ziet dat ze steeds meer pushen. Ze gaan steeds sneller omdat ze op zachtere compounds rijden. Ik vind het een goed idee. Dat is duidelijk mijn eigen mening, maar ik vind het een goed idee en gelood dat het een goede manier is om het aantal banden te beperken met effect op de strategie, maar zonder gevolgen voor de show. Soms verbeter je de show daardoor."

Voor Pirelli loopt er op de achtergrond een nog belangrijkere kwestie. De bandenleverancier van de Formule 1 is van plan door te gaan, maar heeft concurrentie van Bridgestone voor de seizoenen 2025-2028. Isola laat weten dat er geen indicatie is of zij die strijd van Bridgestone hebben gewonnen, aangezien er 'geen deadline' is. "Hopelijk zitten we in de afrondende fase van deze beslissing. Ik geloof dat de Formule 1 en de FIA nu over alle benodigde data en informatie beschikken", besluit de Italiaan.