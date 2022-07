F1 wil einde maken aan publiek dat borden langs circuit meeneemt

Na afloop van de meeste Formule 1-races krijgen fans toestemming om het circuit te betreden, zodat zij in de buurt van het podium kunnen komen en het feest daar mee kunnen krijgen. Na de laatste races in Groot-Brittannië en Oostenrijk verschenen er echter video's waarin fans zaken als reclameborden, DRS-borden en zelfs vlaggen voor marketingdoeleinden losmaakten en mee naar huis namen.

Aan de vooravond van de Grand Prix van Frankrijk is echter duidelijk geworden dat de Formule 1 hier behoorlijk klaar mee is en dat zij met onmiddellijke ingang harder gaat optreden. Motorsport.com heeft vernomen dat na afloop van de race gekeken gaat worden naar camerabeelden van het publiek dat zich op de baan begeeft om raddraaiers eruit te kunnen pikken. Wie betrapt wordt op het stelen van reclameborden of andere dingen, wordt doorverwezen naar de lokale autoriteiten en kan rekenen op vervolging.

Het gedrag van fans op de circuits werd tijdens de GP van Oostenrijk al onderwerp van gesprek nadat enkele bezoekers zich misdroegen, vooral in de richting van vrouwelijke fans. Het dwong F1 om een verklaring naar buiten te brengen waarin men aangaf dat het in gesprek zou gaan met de Red Bull Ring over dit "onacceptabele" gedrag. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel riep toen al op om de daders levenslang van circuits te verbannen. Op de donderdag voor de GP van Frankrijk liet de Aston Martin-coureur doorschemeren dat hij denkt dat dit gedrag al langer voorkomt op de circuits, maar dat fans nu meer bereid zijn om zich erover uit te spreken.

"Misschien beginnen we te zien dat er een generatie naar het circuit komt die voor zichzelf opkomt, zich erover uitspreekt en diverse platformen gebruikt om te communiceren", vertelde Vettel. "Het is geweldig om te zien dat mensen de moed hebben om zich uit te spreken. Wij horen hierdoor van de dingen die plaatsvinden, want alleen dan kunnen we actie ondernemen. Helaas is de waarheid dat dit al lange tijd speelt. Het is meer dan tijd dat hier verandering in komt, want er is geen plek voor dit soort dingen."