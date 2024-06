De Formule 1 heeft door de jaren heen qua puntentelling veel veranderingen doorgevoerd, maar één ding bleef altijd hetzelfde: de kampioen is degene die aan het einde van het seizoen de meeste punten heeft behaald. In Amerikaanse sporten als honkbal en NASCAR is dat al jaren niet het geval, want daar wordt met een play-offssysteem gewerkt. In de NASCAR betekent dit dat er na het reguliere seizoen nog enkele races gereden worden om vervolgens pas in de laatste race de nieuwe kampioen te kronen.

Aangezien de Formule 1 nu in het bezit is van het Amerikaanse Liberty Media is het de vraag of zij ook zoiets zouden overwegen voor de Formule 1, maar in de Beyond the Grid-podcast stelt Liberty-CEO Greg Maffei dat zoiets er niet snel zal aankomen. "Ik denk niet dat we dat punt al bereikt hebben", meent Maffei. "Wat zo geweldig is aan deze sport, is dat we een heel seizoen afwerken en aan het einde een kampioen kronen. Dat is een enorme overwinning in de hoofden van veel mensen."

De Liberty-CEO wijst wel naar het honkbalkampioenschap in de Verenigde Staten, dat ondanks een traditionele achtergrond de afgelopen jaren flink is veranderd. "Major League Baseball is een plek met ontzettend veel tradities waar men trots op is, en toch moest het veranderen", stipt de Amerikaan aan. "Het is de afgelopen jaren veranderd, met als voornaamste de pitchklok en no-shift, beperkingen in hoe vaak je naar het eerste honk mag gooien en hoe vaak de slagman uit de slagzone mag komen."

Maffei maakt dus duidelijk dat het voor de Formule 1 nog niet zo ver is, maar hij ziet wel positieve veranderingen in het honkbal. "Al die veranderingen zijn nieuw en hebben de sport eigenlijk beter gemaakt volgens veel mensen", zegt de Liberty Media-baas. "De Formule 1 heeft ook veel tradities waar men trots op is en in sommige gevallen is er weerstand tegen veranderingen. Je moet ook niet veranderen puur om het veranderen, maar je moet blijven bewegen en met de tijd meegaan."

'Weten veel meer over fans'

In de Formule 1 ziet Maffei nu ook al genoeg veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds de overname door zijn bedrijf in 2017. Zo was de Formule 1 in zijn ogen vooral business-to-business. "De show zou dan naar de stad komen, de lokale promotor zou de tickets verkopen en begreep echt wie het publiek was. Nu zijn we veel meer bewogen naar direct-to-consumer-business, waar we de fans beter begrijpen. We kennen de fans beter en dat moeten we ook, want al die andere sporten doen hetzelfde. Ze begrijpen wat hun fans willen en hoe ze aan hun behoeften kunnen voldoen."

Op dat vlak is Maffei naar eigen zeggen ook zeer betrokken geweest. "We hebben gesproken over veranderingen in lineaire tv. De wereld versplintert en de jongere fans willen niet per se kijken naar een race die anderhalf tot twee uur duurt. Dus het vinden van nieuwe manieren om ze te bereiken, verkorte versies, in contact komen op sociale media of platforms waar ze om geven, of het nu YouTube is of iets anders, dat zijn gebieden die voor mij interessant zijn", besluit de Liberty-baas.