De Formule 1 stelde zich in 2019 ten doel om vanaf 2030 volledig klimaatneutraal te opereren. Om dat doel te bereiken introduceert de Formule 1 vanaf 2026 nieuwe krachtbronnen waar duurzame brandstof in gaat. De nieuwe brandstoffen worden gemaakt op basis van afgevangen kooldioxide of koolmonoxide, samen met waterstof uit duurzame elektriciteitsbronnen, naast biobrandstoffen van de tweede en derde generatie die worden gemaakt op basis van duurzame biomassa of stedelijk afval.

Deze overstap naar duurzame brandstoffen betekent dat de Formule 1 te maken krijgt met brandstof met andere zuurstofgehaltes, wat gevolgen kan hebben op hoe snel er vuur kan ontstaan na een crash. Dat heeft bij de Formule 1 tot de nodige vragen geleid over de veiligheidsnormen in de sport, geeft technisch directeur van de Formule 1 Pat Symonds toe.

Gevraagd door Motorsport.com of er nieuwe homologatiestandaarden nodig zijn voor het veiligheidsmateriaal, antwoordt Symonds: "Ja, dat is op veel gebieden het geval omdat we met de nieuwe brandstof, die we voor 2026 voorstellen, tot 20 procent oxygenaten van ethanolachtige brandstoffen toestaan. De manier waarop je een brand bestrijdt is dan iets anders. Je hebt andere chemicaliën, zoals tegenwoordig ook bij elektrische branden. Ook de compatibiliteit van materialen moet worden gecontroleerd."

"Tijdens de tests [in Bahrein] had ik een vergadering met een van de onderaannemers die veel van de afdichtingen en rubberen onderdelen levert die in alle huidige Formule 1-auto's worden gebruikt", voegt Symonds toe. "Het is geen groot probleem, maar het is wel een probleem dat je moet begrijpen."

Leveranciers

Niet alleen de Formule 1 zelf wil en moet dit beter begrijpen, ook de leveranciers van de racekleding willen meer inzicht in de veranderingen die eventueel moeten worden doorgevoerd aan de racepakken, onderbroeken en handschoenen van de coureurs als gevolg van de nieuwe veiligheidsnormen. Maurizio Sicco, consultant voor de motorsportactiviteiten van Puma, zei in Bahrein dat hij hoopte dat de FIA snel zou handelen om mogelijke veranderingen te definiëren.

"Uiteindelijk moeten zij het potentiële gevaar analyseren en met een nieuwe homologatie komen", stelde Sicco destijds. "Ze zijn er laat mee, maar we hopen dat zij een nieuwe aanbeveling kunnen ontwikkelen zodat wij op tijd kunnen beginnen met aanpassingen. We moeten er bij de FIA op aandringen dat ze het echte gevaar identificeren. Met de nieuwe brandstof moeten ze zeer, zeer nauwkeurig zijn bij de risicobeoordeling en dan een nieuwe homologatie uitbrengen."