F1 Dutch Grand Prix levert regio Zandvoort ruim 22 miljoen euro op

Voor het eerst in 36 jaar tijd keerde de Formule 1 afgelopen zomer terug op het circuit van Zandvoort. Met de pole-position en overwinning voor Max Verstappen was de Dutch Grand Prix voor het merendeel van de aanwezige fans op sportief vlak een doorslaand succes, terwijl ook de organisatie van de race overladen werd met complimenten. Zo waren onder meer Formule 1-teambazen Christian Horner en Toto Wolff, maar ook Stefano Domenicali, de baas van de Formule 1 zelf, lovend over het gehele raceweekend.

Vanwege de pandemie was slechts twee derde van de toeschouwers welkom in Zandvoort, al zaten de tribunes begin september alsnog tjokvol met in het oranje uitgedoste Formule 1-fans. Uit cijfers van de GGD bleek eerder dat dit echter nauwelijks tot coronabesmettingen heeft geleid. Extern onderzoek heeft nu aangetoond dat het hele evenement niet alleen op het gebied van de gezondheid en op sportief vlak, maar ook op economisch, sociaal en maatschappelijk vlak een succes kan worden genoemd.

22,3 miljoen extra inkomsten, 244 nieuwe banen

In opdracht van de gemeente Zandvoort en de organisatie van de Dutch Grand Prix heeft Breda University of Applied Sciences (BUas) een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de impact van de Dutch Grand Prix. Uit het onderzoek is gebleken dat de Grand Prix in de hele regio tot een hoop extra bestedingen heeft geleid. Zo werd er in Zandvoort €22,3 miljoen aan additionele bestedingen geteld en kwam dit bedrag voor de Metropool Regio Amsterdam (Inclusief Zandvoort) zelfs uit op €44,5 miljoen. Deze extra inkomsten hebben 244 banen in Zandvoort en 498 banen in de MRA-regio (inclusief Zandvoort) opgeleverd. Deze cijfers vallen, zelfs met twee derde van de totale capaciteit, hoger uit dan de voorspellingen die in 2017 werden gedaan in het haalbaarheidsonderzoek van Desicio.

Naast de economische impact heeft de race ook op sociaal en maatschappelijk vlak een positieve impact gehad. Zo was 87.2% van de bewoners onder de indruk van het evenement en heeft 88.9% enorm genoten van de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Ook de ondernemers zijn positief te spreken over de Grand Prix. Zo werd de sfeer in het dorp bestempeld met een 8,7 en gaven de ondernemers de sfeer in het eigen bedrijf een 8,4. De tevredenheid is ook terug te zien bij de bezoekers van de Dutch Grand Prix zelf. Met de stelling ‘er hangt een goede sfeer in het dorp’ was 93% het eens of helemaal eens. 92% van de bezoekers voelde zich welkom.

De tevredenheid omtrent de Dutch Grand Prix is voor een deel te verklaren door de goede bereikbaarheid van het circuit in Zandvoort, waar vooral in de aanloop naar de race een hoop om te doen was. De doelstelling van de organisatie om in drie jaar tijd een autoloos evenement te zijn is in 2021 al grotendeels behaald. Minder dan 5% van de bezoekers bezocht het circuit begin september met de auto.

De volledige resultaten van het onderzoek zijn hier in te zien.