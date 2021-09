Dutch GP in Zandvoort: Tijden, welke tv-zender en meer

Na de totaal verregende Grand Prix van België hoeven de F1-coureurs niet lang te wachten op een nieuwe race. Dit weekend staat de tweede horde van een triple-header op het programma: de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. Een bijzonder moment in de historie van de Nederlandse autosport, want na 36 jaar keert de koningsklasse terug op Hollandse bodem.

De ruim 70.000 Formule 1-fans mogen zich opmaken voor een spannende strijd tussen titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton. De Red Bull F1-coureur heeft op Spa zijn achterstand verkleind tot slechts drie punten. Mocht hij zijn thuisrace kunnen winnen, dan vertrekt Verstappen als WK-leider uit Zandvoort. Aan motivatie dus geen gebrek!

Hoe laat start de Dutch GP?

Datum: Zondag 5 september 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Nederland 2021 op Circuit Zandvoort vindt plaats op zondag 5 september. De race begint om 15.00 uur, de gebruikelijke starttijd in de Formule 1. De koningsklasse van de autosport is voor het eerst in 36 jaar weer te gast in Nederland. Na een jarenlange lobby en ingrijpende werkzaamheden aan het circuit, in combinatie met de enorme populariteit van Max Verstappen, besloot de F1-organisatie om Zandvoort weer een bezoek te brengen. Het duinencircuit heeft een contract voor drie jaar.

Volledig tijdschema Dutch GP

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 3 september 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 3 september 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 4 september 12.00u-13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 4 september 15.00u-15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 4 september 15.25u-15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 4 september 15.48u-16.00u Race Zondag 5 september 15.00u

Uitzending Dutch GP op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 12.55 uur

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort wordt uitgezonden door Ziggo. De voorbeschouwing op de race begint extra vroeg: al om 12.55 uur. Om 15.00 uur gaat de GP van start. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos bespreken vanaf locatie de belangrijkste zaken en blikken uitgebreid vooruit op de aanstaande race. Ze ontvangen diverse gasten en praten uitgebreid met de belangrijkste personen uit de Formule 1 en van de organisatie van de Dutch GP. Het commentaar bij de race wordt verzorgd door Olav Mol, bijgestaan door pitreporter Jack Plooij.

De Formule 1-actie is het volledige weekend gratis in alle huishoudens te zien. Wie ook de rest van het seizoen wil volgen, kan terecht bij Ziggo. Zij hebben de exclusieve uitzendrechten voor de Formule 1 in handen. Klanten van de provider kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle trainingen, kwalificaties en races kijken. Wie geen abonnement bij Ziggo heeft, kan Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportkanalen. Met Ziggo Sport Select kijk je dan live naar alle F1-raceweekends. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand.

Dutch GP gratis kijken

De Grand Prix van Nederland is in heel Nederland gratis op televisie te zien via Ziggo. De provider heeft de zes sportkanalen voor alle huishoudens opengesteld van donderdag 2 tot en met maandag 6 september. Via Ziggo Sport Select kan live alle Formule 1-actie bekeken worden. Via het Racing-kanaal volg je ook de races uit het bijprogramma, zoals de W Series en het FIA Formule 3-kampioenschap.

Formule 1 kijken met F1TV Pro

Heb je geen abonnement op Ziggo of geef je de voorkeur aan streaming? Dan kan je terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier wordt alle actie van het Grand Prix-weekend in Zandvoort uitgezonden, voorzien van uitgebreide voor- en nabeschouwingen, interviews en analyses. Ook vind je er documentaires, historische races en races uit andere kampioenschappen. Met F1TV Pro krijg je toegang tot extra features zoals live driver tracker, livetiming en kijk je bij alle coureurs mee via de onboardcamera. Bovendien kan je zelf bepalen naar welke commentator je wilt luisteren. Zo is Olav Mol beschikbaar, maar bijvoorbeeld ook Martin Brundle.

F1-nieuws tijdens de Dutch GP

Wil je alle ontwikkelingen rond de Grand Prix van Nederland volgen en niets missen wat er op en rond de baan gebeurt? Abonneer je dan - uiteraard geheel gratis - op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Onze Formule 1-journalist Ronald Vording en collega-redacteur Koen Sniekers zijn de gehele week in Zandvoort en houden je zo op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Je hoort uiteraard het laatste nieuws, de meest opvallende momenten uit de exclusieve mediasessies en interviews op het circuit en de zaken die op en rond de Dutch GP spelen. Zo mis je niets van het unieke raceweekend op Nederlandse bodem.

Actuele F1-stand voor de Grand Prix van Nederland