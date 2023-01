F1-driezitter Arrows in actie bij racefestival Adelaide

De Arrows AX3, die drie stoelen heeft waardoor twee passagiers mee kunnen rijden in de bloedsnelle bolide, zal demonstratieronden afleggen over een ingekorte versie van het beroemde Victoria Park als onderdeel van het Adelaide Motorsport Festival. Fans hebben de kans om een rit te winnen met een weggeefactie die binnenkort gelanceerd zal worden. Arrows ontwikkelde en bouwde de AX3 in 2001 voor promotionele doeleinden.

De auto is gebaseerd op de Arrows A21 die in 2000 in werd gezet in het wereldkampioenschap Formule 1. Hij wordt aangedreven door een 3,5 liter V10 motor van Hart. De driezitter is een van de oude F1-wagens die centraal staan bij het festival, dat een week voor de Grand Prix van Australië gehouden wordt. Andere auto’s die al bevestigd zijn, zijn onder meer een paar van Brabham BT58’s uit 1989 en de Arrows A10B Megatron uit 1988. Meer details worden er in de komende weken gegeven.

De Formule 1 staat centraal, maar er zijn ook andere klassen te bewonderen op het festival dat de organisatoren traditiegetrouw zien als een opbouw naar de Grand Prix in Melbourne. Nieuw dit jaar zijn wagens uit de Formule 5000, IndyCar, Formule 3000, S5000 en meer single-seaters. Ook zijn er historische supercars. De snelste auto’s nemen het tegen elkaar op in een shoot-out van een ronde.