F1 draait goed derde kwartaal: flinke stijging van inkomsten

Het verschil was echter niet zo groot als in de eerste twee kwartalen van het jaar, aangezien het tweede deel van 2021 weinig te lijden had van de coronacrisis. De tribunes zaten na de zomerstop vorig jaar veelvuldig vol en de lucratieve Paddock Club werd weer optimaal benut.

De totale F1-inkomsten stegen van 668 miljoen dollar in 2021 naar 715 miljoen dollar in 2022 voor de periode van juli tot september. De operationele omzet steeg door toegenomen kosten slechts met 2 miljoen naar 82 miljoen dollar. De periodes van 2021 en 2022 zijn vrij goed met elkaar te vergelijken, aangezien in beide kwartalen zeven Grands Prix verreden werden. Zes daarvan waren dezelfde evenementen. Het grootste verschil was dat de lucratieve GP van Rusland dit jaar niet plaatsvond. De Franse ronde viel wel in deze periode in 2022. Hierdoor waren de inkomsten uit startfee’s wat lager, maar dat werd rechtgetrokken door meer inkomsten uit tv-gelden en sponsoring.

De kosten zijn op diverse vlakken wel toegenomen, zo legt de F1 uit in een statement: “Door de hogere commissies en kosten voor partnerservices die te maken hebben met de primaire F1-inkomstenstromen en hogere kosten gerelateerd aan Formule 2 en Formule 3 zijn de totale kosten gestegen. De verkoop-, algemene en administratieve kosten stegen in het derde kwartaal door hogere personeels- en IT-kosten en hogere juridische en andere advieskosten.”