F1-dokter verklaart hoe Grosjean uit brandende auto ontsnapte

De Bahreinse GP van Romain Grosjean kwam al na enkele honderden meters ten einde. Bij een gigantische crash bij het uitkomen van bocht drie brak zijn auto in tweeën en kwam de brandende cockpit ingeklemd in de vangrails te zitten. Grosjean slaagde erin om op eigen kracht uit het wrak te klimmen en kreeg daarbij hulp van de marshals en de crew van de medical car. Bestuurder Alan van der Merwe en arts Roberts arriveerden nog geen tien seconden na de crash op plek waar de Haas F1-bolide in brand stond en boden vervolgens hulp aan de Fransman, die uiteindelijk slechts brandwonden aan zijn handen en voeten overhield aan het ongeluk.

Na afloop van de race verklaarde Roberts bij Sky F1 hoe de hulp van de marshal met de brandblusser ervoor zorgde dat Grosjean snel uit de brandende bolide kon stappen. “We volgden ze zoals gebruikelijk in de eerste ronde. Er was een enorme vlam en we kwamen op een heel aparte plaats des onheils, waar de helft van de auto de verkeerde kant op staat en iets verderop een enorme vlammenzee is. Toen ik op dat moment naar rechts keek, zag ik dat Romain probeerde op te staan. We moesten een manier vinden om hem te halen, dus we haalden een marshal met een brandblusser. De brandblusser was precies genoeg om de vlam weg te blazen terwijl Romain hoog genoeg kwam zodat ik hem over de vangrails kon trekken.”

Daarna brachten Roberts en Van der Merwe Grosjean in veiligheid en werd begonnen om de schade op te nemen bij de coureur. “Hij stond natuurlijk te trillen en zijn vizier was helemaal mat en zelfs gesmolten. Ik slaagde erin de helm af te krijgen om te checken of de rest in orde was.” Zo moest er gecontroleerd worden of Grosjean geen problemen aan de luchtwegen had door het inademen van rook. “Maar we waren eigenlijk redelijk tevreden met het klinische beeld wat betreft levensbedreigende blessures, daarna draaide het om het behandelen van de verwondingen die we konden zien. Hij had pijn aan zijn handen en voeten, dus toen wisten we dat het veilig genoeg was om hem ter bescherming in de auto te plaatsen. We deden wat gel op zijn brandwonden en verplaatsten hem naar de ambulance en het medisch centrum.”