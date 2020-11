F1-directeur Brawn kritisch over optreden Verstappen en Leclerc

Dat weekend begon op vrijdag met een poetsbeurt van het nieuwe en toch al spiegelgladde circuit. Een behoorlijke misser van de organisatie die een fatsoenlijke trainingssessie vrijwel onmogelijk maakte. Op zaterdag viel er op de ijsbaan van Istanbul Park ook nog eens regen en dus werd de kwalificatie een soort van loterij met ook nog eens gedoe rondom een paar gele vlaggen. Uiteindelijk stond Lance Stroll – terecht – op pole position, maar echt vlekkeloos verliep het allemaal niet.

Sportief directeur van de Formule 1 Ross Ross Brawn weerlegt in zijn column alle kritiek en stelt dat de gladheid van de baan de coureurs juist optimaal de gelegenheid bood hun rijkwaliteiten maximaal te tonen. “De organisatie en het land hebben fantastisch werk geleverd en het circuit in staat gesteld om een sensationele Grand Prix te organiseren”, zo schrijft de oud-teambaas. “Ik begrijp dat de coureurs niet blij waren met de grip, maar dat was een gevolg van de late beslissing om er te gaan racen, toen we de kalender in verband met COVID-19 moesten herzien. De coureurs eens zouden moeten onthouden dat het een wedstrijd is en dat het er om gaat wie er als eerste over de streep komt. Er was inderdaad weinig grip, maar dat was voor iedereen hetzelfde. Sommigen hebben hun schouders er onder gezet en het opgelost, anderen vonden het afleidend. Het weekend heeft de uitersten getoond van de talenten van de coureurs.”

Brawn maakte de vergelijking met Monaco. “Dat wordt altijd gezien als een zeer moeilijke race, maar als je de puzzel goed weet te leggen en er positief naar kijkt dan kun je er races winnen. Als je die race negatief benaderd dan heb je er geen succes. Turkije bood inderdaad weinig grip, maar als je je tanden er in zet dan kon je er succes hebben.”

Oude vossen vs. jonge honden

Het grootste succes was er uiteraard voor Hamilton die niet alleen won, maar ook de wereldtitel pakte. Ook Sergio Perez en Sebastian Vettel lieten zich in Istanbul van hun beste kant zien, vervolgt Brawn. “Wat we zagen was de oude garde die z’n ervaring demonstreerde en de jonge pretendenten die lieten zien dat ze nog wat te leren hebben. Het was fascinerend om de prestaties van Sebastian te zien. Mensen zijn snel geneigd om sporters af te schrijven als ze even een mindere periode hebben, maar zondag zagen we weer zijn enorme talent. Ook Perez kwam tot een geweldige prestatie. Ik heb het eerder gezegd, het zou een tragedie zijn als hij volgend jaar niet in de Formule 1 zit. Hij verdient meer dan zijn plaats op de grid.”

De ‘pretendenten’ Max Verstappen en Charles Leclerc konden dus op minder coulance rekenen van Brawn. “De jonge garde, waaronder Charles en Max, heeft daarentegen fouten gemaakt. Ze hebben zo'n race nog niet eerder hebben meegemaakt. Maar dit zullen ze in hun database opslaan. Als we morgen nog een race in Turkije zouden doen, zouden ze het veel anders aanpakken.”

