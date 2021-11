Brawn hoeft niet lang na te denken bij de vraag wie de man van het afgelopen raceweekend was. "Lewis Hamilton reed als een kampioen vanaf de tiende startplaats, om een opmerkelijke overwinning te scoren in een sensationele Grand Prix van Sao Paulo", zo schrijft de Engelsman in zijn column voor F1.com. "Daarmee heeft hij zijn titelkansen nieuw leven ingeblazen."

De topman van de F1 gaat vervolgens niet uit de weg wat er tijdens de race gebeurde tussen titelkandidaten Hamilton en Max Verstappen. In de 48e ronde probeerde Hamilton de Nederlander in te halen. De Red Bull met startnummer 33 ging van links naar rechts en beide coureurs kwamen in de vierde bocht op de uitloopstrook terecht. Verstappen werd niet voor zijn rijgedrag bestraft door de stewards. Mercedes is met nieuwe onboardbeelden als bewijs naar de FIA gestapt en vraagt om een herziening van die beslissing. "Hij [Lewis, red.] had een moment met Max, waar iedereen een andere mening over zal hebben", aldus Brawn. "Er werden geen enorme risico's genomen. Lewis verwerkte vakkundig zijn tegenslagen: de motorwissel en zijn uitsluiting bij de kwalificatie. Het was dé prestatie van het weekend."

De race toont in de ogen van Brawn aan hoe goed Hamilton is. "Coureurs moeten met dat soort tegenslagen om kunnen gaan. Vanaf het moment dat ze in de auto stappen, weten ze wat de regels zijn en hoe het spelletje werkt. Ze moeten iets negatiefs kunnen omzetten in iets positiefs. En precies dat heeft Lewis dit weekend gedaan." Daarbij heeft Mercedes, waar Brawn vroeger de scepter zwaaide, volgens hem een puike prestatie geleverd. "Hun wagen was ongelooflijk dit weekend. Als je dan iemand als Lewis erin zet, is hij gewoon niet te verslaan. Ik heb Lewis dat nu meerdere keren zien doen en steeds is het indrukwekkend."

"Lewis is een discipel van Ayrton Senna"

Brawn is sowieso lyrisch over het Braziliaanse avontuur. "Het was een geweldig weekend, van begin tot eind. Met drama, intriges en duels tussen gladiatoren die alleen de F1 kan geven. Het publiek was ook sensationeel. Lewis is een discipel van Ayrton Senna en dat raakte de mensen. Hij wordt gezien als hun held. Het zorgde voor een ongelooflijke sfeer." De voormalig technisch manager van onder meer Benetton en Ferrari kan nu niet wachten op de nieuwe episode van het kampioenschap. Er zijn nog drie wedstrijden in het Midden-Oosten te gaan, met komende weekend de eerste: de Grand Prix van Qatar. "Mercedes was afgelopen weekend sterker, maar het kan straks zomaar weer Red Bulls kant opvallen. Het is fantastisch! Niemand weet wat er gaat gebeuren."

"Concept sprintrace werkte"

Vooruitlopend op de discussie over het sprintraceformat in 2022 - wanneer er zes stuks op het programma staan - laat Brawn in zijn pennenvrucht ook alvast weten dat het concept werkte in Brazilië. "Het was in mijn optiek de beste van de drie sprintraces dit jaar met veel gevechten, inclusief die van Hamilton. De zaterdag was een heerlijk voorafje bij het hoofdgerecht op zondag. Ook de vrijdag was prachtig, met een kwalificatie vol drama. Je moet niet onderschatten dat een sprintrace veel impact heeft op het verloop van de vrijdag, waar je voor de kwalificatie maar een uurtje vrije training hebt. Ik denk dat we een sterke fundatie hebben voor de sprintrace."

Ook Ferrari was na de Grand Prix van Brazilië enthousiast over de sprintrace en wil zelfs een omgekeerde startopstelling.