Red Bull en Porsche zitten al lang en breed op één lijn als het over toekomstige samenwerking gaat - lees daarover meer in dit artikel - en hadden de deal graag aangekondigd op de eigen Red Bull Ring in Spielberg. Enige obstakel is dat het FIA World Motor Sport Council het motorreglement voor 2026 nog niet formeel heeft goedgekeurd. Voor de verklaring daarvoor wordt er door teams gewezen naar de personele wijzigingen binnen de FIA, al wijst een hooggeplaatste bron in de Formule 1-organisatie juist naar de huidige motorleveranciers. Volgens zijn informatie is het een combinatie van beide factoren en zouden de bestaande leveranciers er baat bij hebben om het proces zo lang mogelijk te rekken, aangezien dit Audi en Porsche formeel minder voorbereidingstijd geeft.

Reden genoeg om eens navraag te doen bij twee van die huidige motorleveranciers, oftewel Ferrari en Mercedes, die in de persconferentie op de zaterdag van de Grand Prix van Oostenrijk vertegenwoordigd waren. Beide merken wijzen de suggestie logischerwijs van de hand en benadrukken de concessies die wel zijn gedaan. "We staan positief tegenover de komst van Audi en Porsche, dat is goed voor de Formule 1 en het is sowieso goed om de Volkswagen Group aan boord te krijgen. Wij hebben gedaan wat we konden om hen tevreden te stellen, bovenal door de MGU-H te laten vallen, alleen maar zodat zij in F1 kunnen komen", reageert Mattia Binotto in Spielberg. "Voor onszelf is het verwijderen van de MGU-H helemaal niet de beste keuze, aangezien wij die technologie al goed kennen en die ook heel efficiënt werkt. In dat opzicht stellen we ons constructief op."

"Waarom het dan toch zo lang duurt? Dat ligt gewoon aan de tijd die ervoor nodig is om deze processen goed te regelen. Dat geldt niet alleen voor ons als bestaande motorleveranciers trouwens, maar nog veel meer voor de FIA, die al deze discussies leidt", wijst de Ferrari-teambaas dus ook voornamelijk naar de FIA als vertragende factor.

Wolff wil graag toezeggingen van de VW Group

Wolff is een vergelijkbare mening toegedaan, al kaatst hij de bal opmerkelijk genoeg ook terug naar de VW Group. Die moet volgens hem eens doorpakken in plaats van wachten op andere partijen. "Ik heb niet veel toe te voegen aan wat Mattia heeft gezegd. Wij willen de boel niet vertragen, maar juist graag duidelijkheid hebben. We hebben de MGU-H opgegeven en dat is een enorme geste. Ons is verteld dat we aan het eind van het jaar de bevestiging zouden krijgen dat de VW Group meedoet, maar die bevestiging is er tot op de dag van vandaag niet. Ik snap eigenlijk niet waarom niet."

VW wil pas naar buiten treden als het motorreglement officieel is gepresenteerd door de FIA en F1, maar daar ziet Wolff weinig in. "In deze sport veranderen de regels continu, dus je kunt jouw F1-deelname helemaal niet afhankelijk maken van het reglement. Ik vind dat we best een toezegging van hen mogen verwachten, aangezien wij al grote stappen richting hen hebben gezet. We hebben al wel vijftig keer gepraat over hoeveel extra uren nieuwkomers moeten krijgen, maar uiteindelijk gaat dat slechts om details. Wij willen graag dat ze ook daadwerkelijk onderdeel van de show worden. Nu zitten ze al heel lang aan de onderhandelingstafel om mee te praten, maar hebben ze het ja-woord nog niet gegeven..."