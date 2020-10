F1 deed ‘heel brede zoektocht’ om vervanger Carey te vinden

Vorige maand kondigde de F1 aan dat Carey eind 2020 zijn taak als CEO van de sport neerlegt en dat Domenicali wordt gehaald als zijn opvolger. Wel blijft Carey betrokken bij de F1 als niet-uitvoerend voorzitter en gaat hij zijn opvolger helpen met de transitie zodra hij op 1 januari 2021 aan zijn klus begint. In de podcast Beyond the Grid verklaarde de besnorde Amerikaan dat er een uitgebreid proces voorafging aan de benoeming van Domenicali. “We hebben een heel brede zoektocht gedaan, waarbij we de hele reeks kandidaten van A tot Z hebben bekeken”, zei Carey.

“Ik kwam hier binnen als buitenstaander en ik denk dat dit ook wel waarde had, omdat ik het gevoel had dat er stevige veranderingen en nieuwe, frisse perspectieven nodig waren.” Nu is dat volgens Carey niet noodzakelijk, want zijn opvolger moet ‘proberen het momentum te behouden’ en verder bouwen op de zaken waar in de afgelopen jaren aan is gewerkt om de sport te laten groeien. “Een van de belangrijke dingen die Stefano meebrengt is grondige kennis van niet alleen de sport en de competitie op de baan, maar ook de spelers in de sport. Daarom denk ik dat hij een vliegen de start kan maken wat betreft het boeken van progressie.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff onthulde dat hij ook met de F1 in gesprek is geweest om de nieuwe CEO te worden, maar dat het uiteindelijk nergens op uitliep omdat Ferrari daar een stokje voor zou steken. Carey wilde zelf niets kwijt over met wie er onderhandeld is en stelt dat er alleen een aanbod is gedaan bij Domenicali. “We hebben in de zoektocht gekeken naar een reeks mensen. Ik ga echt niet reageren op wie we overwogen hebben en ik denk dat dit ook niet gepast is. We hebben slechts één aanbod gedaan en dat was voor Stefano. We zijn heel blij dat we hem hebben kunnen halen.”

De benoeming van Domenicali werd in de hele F1-gemeenschap met goedkeuring ontvangen. De voormalig Ferrari-teambaas, die recenter werkte bij Audi en Lamborghini en ook hoofd van de FIA single seater-commissie, is volgens Carey geschikt voor de rol. “Stefano heeft een unieke persoonlijkheid, is iemand met veel respect. Soms heb ik bij deze rol het gevoel dat je in het oog van de storm zit, met veel partners die om je heen cirkelen. Wat hij meeneemt is balans, een gelijkmatige persoonlijkheid om door wat soms een heel luidruchtige situatie kan zijn te navigeren. Ik denk dat de combinatie van zijn unieke expertise en ervaring én zijn persoonlijkheid hem hier perfect geschikt voor maakt.”

Met medewerking van Luke Smith