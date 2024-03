F1-debutant Bearman had één opdracht: Met vier wielen terugkomen

Oliver Bearman werd vrijdagochtend twee uur voor de derde vrije training door Ferrari-teambaas Frederic Vasseur gebeld met de mededeling dat Carlos Sainz een blindedarmontsteking had en de Grand Prix van Saudi-Arabië aan zich voorbij moest laten gaan. Bearman werd halsoverkop in de SF-24 gezet en kwalificeerde zich na slechts één vrije training op de elfde plaats voor de race van zaterdag.

Bearman was goed weg bij de start en kon zonder al te veel problemen het tempo volgen. In het verloop van de race klom hij langzaam maar zeker op naar P7, maar tegen het einde van de Grand Prix kwam hij onder druk te staan van zijn jagende landgenoot Lando Norris. De McLaren-coureur snoepte beetje bij beetje tienden van seconden af van zijn achterstand op de scharlakenrode auto van Bearman. Die kreeg echter onverwachte hulp van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur reed achter Norris op P9, maar zijn Mercedes was een stuk sneller dan de McLaren en dus moest Norris zorgvuldig zijn achteruitkijkspiegels in de gaten houden en dat bood Bearman de kans om zevende te blijven.

De debutant kijkt terug op een prima race. "Die stint op het einde van de race op de harde band met die twee jongens [Norris en Hamilton] achter me op zachtere banden, was volgas. Het leek wel kwalificatieronde na kwalificatieronde. Erg leuk." Veel stress kende Bearman niet, zei hij in gesprek met F1TV. "Ik zag op het televisiescherm dat ze naar binnen gingen en dus wist ik dat ze achter me aan zouden komen op een zachtere compound banden. Ze kwamen vrij snel op me afgereden, maar toen stabiliseerde de situatie zich dus veel spanning had ik eigenlijk niet. Maar in de laatste drie ronden heb ik wel wat meer marge op de muren genomen."

"Met vier wielen terugkomen"

Bearman was vrij onbevangen de race ingegaan. Vasseur had hem vooraf slechts één opdracht meegegeven. "Hij heeft me wel wat onder druk gezet", lachte de Engelsman. "De muren staan hier redelijk dicht bij en hij wilde dat ik de auto heel terugbracht met alle vier de wielen er nog aan."

Vasseur zelf was bijzonder tevreden met het optreden van Bearman. "Toen ik Ollie belde was ik eigenlijk niet zo heel erg optimistisch, maar hij heeft het fantastisch gedaan. Hij heeft geen enkele fout gemaakte en uiteindelijk was het een prima weekend voor het team."

Als bonus werd hij ook nog Driver of the Day