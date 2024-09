F1-debutant Colapinto somt op wat hij nog beter onder de knie moet krijgen

“Het was geweldig, ik heb erg genoten van deze dag”, zegt Colapinto na afloop van zijn eerste dag als racerijder van Williams. De Argentijn vertelt dat hij zich nadrukkelijk niet heeft beziggehouden met het rijden van snelle rondetijden - in beide trainingen zette hij de zeventiende tijd neer - maar dat hij vrijdag vooral op zichzelf focuste. “Dat ging vrij goed. Ik deed het in de eerste training erg voorzichtig en begon de auto naarmate de dag vorderde beter te begrijpen. Ik kom nog wel wat tekort als het gaat om het langer in leven houden van de banden, maar verder was het een prima eerste dag.”

“Natuurlijk heb ik nog wat meer tijd in de auto nodig en moeten we de wagen nog wat meer aanpassen aan mijn manier van rijden, maar het gaat de goede kant op”, vervolgt Colapinto, die met in totaal 43 ronden (precies ook zijn racenummer) een productieve dag had in de Williams FW46. “Ik voelde me tijdens de tweede training al een stuk meer op mijn gemak in de auto. Ik probeerde daarin iets meer op de limiet te rijden en consistenter te zijn.” Colapinto laat naar eigen zeggen vooral nog wat tijd in de snelle bochten liggen. “Ik moet er nog achter komen waar de limiet van de banden daar ligt. Die zijn namelijk erg gevoelig voor de hoge temperaturen. Als je dan bij de laatste sector aankomt, beginnen de banden het moeilijker te krijgen. Dat moet ik nog iets beter onder de knie zien te krijgen.”

“Maar over het geheel genomen is mijn eerste vrijdag als Formule 1-coureur goed verlopen. Ik ben erg trots en extreem blij”, aldus de vervanger van Logan Sargeant. Colapinto heeft nog één vrije training te gaan voor het tijd is voor zijn eerste F1-kwalificatie. “Ik heb er wel vertrouwen in hoor. Ik moet alleen nog een beetje ontdekken waar de limieten liggen. Soms push iets ik te hard, of neem ik niet genoeg snelheid mee de bocht in, of ga ik niet voldoende van mijn rem af, terwijl ik andere ronden juist iets te ver doorschiet. Het draait dus met name om het vinden van de limiet in de snelle bochten. De bocht heeft een ‘sweet spot’ die lastig te vinden is, het window is erg smal. Maar dat is simpelweg een kwestie van meer ronden en meer races rijden.”

Een ander dingetje wat Colapinto nog moet leren, is drinken in de auto. “Ik voel me niet slecht, al was het wel zwaar om in die hoge temperaturen te rijden”, zegt hij over hoe het fysiek was om een hele dag met een F1-wagen te rijden. “Het was erg warm in de auto en ik moet nog even wennen om onder het rijden te drinken. Op dit moment lukt me dat nog niet, dus we zullen zien hoe dat zondag gaat, in hoeverre het dan nodig is om te drinken. Maar verder voel ik me goed. Ik heb geen last van mijn nek of iets dergelijks.”

Video: Franco Colapinto van de baan tijdens VT1 in Monza