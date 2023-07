McLaren wil regen, zit Max Verstappen goed met set-up GP België?

Tijdens het raceweekend in België zijn er twee variabelen samengekomen die Formule 1-teams normaliter veel kopzorgen opleveren: wisselende weersomstandigheden en het sprintformat dat sowieso al voor chaos moet zorgen. Dat laatste betekent immers slechts één vrije training voordat parc fermé aan het begin van de kwalificatie al van kracht is. Het maakt dat teams slechts één uurtje de tijd hebben gehad om de afstelling voor elkaar te krijgen. Dat is altijd al een behoorlijke uitdaging voor teams die normaliter alles onder controle willen hebben, maar er zijn op Spa-Francorchamps nog twee andere facetten bij gekomen.

Het eerste aspect is de training zelf. Door de hevige regenval en de crash van Logan Sargeant in Les Combes bleef de rijtijd uiteindelijk steken op veel minder dan een uur. Het maakt dat teams nog minder konden experimenteren dan tijdens een normale training en dus dat ze nog meer op de voorbereidingen in de simulator moesten vertrouwen. De tweede factor hangt samen met het weer. Zo waren de verwachtingen vrijdag dat de hoofdrace op zondag overwegend droog zou verlopen, al kun je op Spa nergens je hand voor in het vuur steken. De vrijdag en zaterdag zijn in ieder geval wel grotendeels uitgedraaid op een waterballet en dus stelde het teams voor de vraag: moeten we een compromis sluiten qua set-up of gaan we gokken op het ene of het andere uiterste?

Op het circuit van Spa zijn deze vragen nog net iets lastiger te beantwoorden dan op veel andere banen van de kalender. Als het regent in bijvoorbeeld Hongarije of Monaco, heeft dat weinig effect op de keuzes die teams maken. De Hungaroring en het stratencircuit van Monte Carlo zijn sowieso al high-downforce banen, waardoor teams in zowel de regen als in het droge inzetten op maximale downforce. Op Spa (en ook Monza) ligt dat anders. Daar rijden teams in normale omstandigheden met relatief weinig downforce en vergt de regen een set-up met iets meer downforce. Daar moet wel bij aangetekend dat je op Spa - in tegenstelling tot Monza - altijd al meerdere kanten op kunt redeneren met de afstelling. Zo kun je met heel weinig vleugel rijden om snel te zijn in de sectoren 1 en 3 (vooral voor een wapen op Kemmel Straight) of met iets meer vleugel om juist terrein te winnen in sector 2, hetgeen ook kan helpen om de banden in leven te houden. Geluk bij een ongeluk is verder dat de vleugelstanden door de grondeffect-auto's iets minder belangrijk zijn dan dat ze onder het vorige reglement waren, toen nog niet zestig procent van de totale hoeveelheid downforce onder de eigen vloer werd gegenereerd.

Sector 2 McLaren-land, Verstappen heeft een handig wapen bij inhaaljacht

Door de listige omstandigheden zien we dit weekend uiteenlopende keuzes in de paddock. Het meest in het oog springt daarbij McLaren. Zoals op het kaartje onderaan dit artikel goed te zien is, rijdt het team uit Woking met relatief veel downforce. Het verklaart waarom Oscar Piastri tijdens de sprint shootout bijzonder snel door sector 2 raasde en dat gedeelte in vergelijking met Verstappen vooral oranje kleurt. Het maakt dat McLaren bijzonder blij was met de hevige regenval voorafgaand aan de sprintrace en dat iedereen in papaja ook vandaag hoopt op veel hemelwater. Als dat niet gebeurt, erkent Andrea Stella dat zijn coureurs 'kwetsbaar' kunnen zijn tijdens een droge race. Met name op Kemmel Straight komen Piastri en Lando Norris topsnelheid tekort.

Dat laatste was tijdens de sprintrace natuurlijk ook al treffend te zien, toen Verstappen er zonder DRS tamelijk eenvoudig voorbij kon steken. Bedenk daarbij dat de DRS van Red Bull normaal juist bijzonder effectief is en het verschil is wel geschetst. Het geeft aan dat Verstappen zoals altijd een voordeel heeft op rechte stukken, al verliest hij vergeleken met de meeste rijders ook niet veel in sector 2. Tijdens de 'poleronde' van de sprint shootout verloor hij wel iets meer, maar dat kwam volgens de wereldkampioen vooral doordat hij erg voorzichtig deed in de bochten 8 en 9. Tijdens de reguliere kwalificatie deed Verstappen dat niet bepaald in Q3 en het effect was meteen te zien...

Slotsom voor de Limburger is dan ook dat hij in alle omstandigheden wel goed moet zitten met het totaalpakket dat hij heeft. Het voordeel op rechte stukken is daarbij extra handig doordat Verstappen vanaf P6 wel wat inhaalwerk moet verrichten. De tweevoudig wereldkampioen is derhalve in alle condities favoriet en weet wat hem te doen staat: "De eerste ronde overleven en dan in een ritme komen. Als dat lukt, moeten we normaal gesproken wel snel zijn." Voor Verstappen is het maken van de set-up keuzes overigens ook net iets makkelijker dan voor veel teams in het middenveld, aangezien de RB19 een aerodynamisch zeer efficiënte auto is. Zelfs met iets meer vleugel, gaat hij dus nog altijd snel op rechte stukken en het tegenovergesteld geldt tot op zekere hoogte ook.

Interessante noot is afsluitend nog dat Mercedes juist voor een fifty-fifty keuze is gegaan. Het wil zeggen dat het team met Lewis Hamilton en George Russell voor uiteenlopende vleugelstanden heeft gekozen. Russell rijdt volgens Toto Wolff met meer vleugel dan zijn teammaat, al was dat in listige omstandigheden nog niet meteen terug te zien aan de rondetijden. Hoe dan ook: de keuzes lopen dit weekend meer uiteen dan normaal in de pitstraat en juist dat kan de race best interessant maken. Wie krijgt hulp van de weergoden of krijgen we misschien zelfs beide uitersten in één race?

F1-update: Max Verstappen legt latere pitstop in sprintrace België uit, zicht probleem in F1?