F1 data-analyse: Waar verliest AlphaTauri? Cijfers achter de woorden van Tost

De opsomming van teambaas Franz Tost in Jeddah was nogal een lange. Gevraagd wat er schort aan de 2023-auto uit Faenza reageerde de Oostenrijkse teambaas: "We hebben niet genoeg downforce, de auto is instabiel bij het aanremmen, de achterbanden raken te snel oververhit, de auto glijdt weg van de apex, de tractie is slecht... Alles wat je nodig hebt om tot een goede rondetijd te komen, hebben we niet." Deze opsomming is nog interessanter dan de woorden die nadien het meest onder een vergrootglas zijn gelegd, namelijk dat Tost de engineers niet meer vertrouwt.

Met die laatste uitspraak wilde Tost vooral aangeven dat alle mooie praatjes en hoopgevende cijfers niet stroken met de realiteit. Dat kan zorgwekkend zijn als de correlatie niet goed is, maar volgens technisch directeur Jody Egginton moet er niet zoveel achter de povere start worden gezocht. "We hebben wel degelijk een stap gezet, alleen niet zo'n grote stap als dat nodig was. Maar er zijn geen specifieke correlatieproblemen. Wel is het zo dat we pas een beter beeld hebben gekregen van de onderdelen waar we aan moeten werken sinds we echt met de auto hebben gereden. Dit is absoluut nog geen eindproduct."

Egginton geeft ermee aan dat AlphaTauri de zwakke plekken van de AT04 nu beter in kaart heeft en, nog belangrijker, ook de vlakken waarop het team tekortschiet ten opzichte van de concurrentie. Tijdens de testdagen in Bahrein was Yuki Tsunoda daar meteen glashelder over. Nyck de Vries hield zich meer op de vlakte door Tsunoda's woorden 'potentieel correct' te noemen, maar de Japanner zei onomwonden: "In langzame bochten schieten we tekort. In snelle bochten hebben we een grote stap gemaakt ten opzichte van vorig jaar, maar in langzame bochten verliezen we veel tijd."

De data van Bahrein: AlphaTauri verliest inderdaad in langzame bochten

Alhoewel dat laatste met het blote oog ook al zichtbaar was, blijkt dit aspect bij een blik op de data in ieder geval één van de gebieden waarop AlphaTauri terrein verliest. Het is daarbij interessant om de verschillende races met elkaar te vergelijken, met name Bahrein en Australië, aangezien Jeddah een low downforce-baan is en weinig langzame bochten kent. Een blik op de data van Bahrein - zie de Tweets hieronder - bevestigt dat AlphaTauri relatief veel heeft verloren in twee van de langzaamste bochten op het circuit. Voor de vergelijking zijn de snelste Q1-tijden van AlphaTauri (Tsunoda), Williams (Albon) en Haas (Hülkenberg) met elkaar vergeleken.

Alhoewel de race pace weer een iets ander beeld kan geven, is het voor de pure kenmerken van een auto valide om naar de kwalificatie te kijken, aangezien de auto's dan allemaal licht zijn, op softs staan en verschillen in de DRS-mogelijkheden ook niet ter zake doen. Voor Bahrein is met name de onderstaande foto met telemetrie en de deltatijden interessant. Daarop is goed te zien dat Tsunoda bij het aanremmen voor bocht 3 nagenoeg op de tijden van Albon en Hülkenberg zat: een tiende achter Albon en 0.060 van een seconde achter Hülkenberg. Nadien loopt de lijn behoorlijk op, vooral in de bochten 8 en 10, twee van de drie langzaamste bochten op het Bahrain International Circuit.

Aan de telemetrie en de lijntjes is te zien dat Hülkenberg later remde dan de andere twee. Daardoor lopen de lijnen van Albon en Tsunoda eerst op (zij remden toen al, de Hulk nog niet) en nadien weer wat naar beneden aangezien de AlphaTauri- en Williams-coureur ook iets eerder op het gas gingen. Onderaan de streep verloren Tsunoda en Albon echter tijd ten opzichte van de Haas-rijder in deze langzame bochten. Bij het uitkomen van bocht 10 ligt Tsunoda ongeveer drie tienden achter Hülkenberg, waarna zijn achterstand in de snellere bochten die volgen (11 en 12 vooral) niet verder oploopt. Een blik op de data van De Vries leert hetzelfde, waardoor het beeld verdergaat dan sec hoe één coureur een bocht benadert en AlphaTauri daar collectief tijd heeft verloren. Het past met andere woorden naadloos bij wat Tsunoda tijdens de testdagen al zei.

Drag en dus topsnelheid vormt tweede pijnpunt voor AlphaTauri

Een oplettende kijker zal opmerken 'maar wacht even, Williams verloor eveneens in die langzame bochten, dus het is niet alleen AlphaTauri'. Dat is correct, maar na vorig jaar geen verrassing meer. Toen werd het DNA van de Williams-auto al zichtbaar. Het team uit Grove had vorig seizoen ook moeite in langzame bochten, maar had er wel een sterk punt tegenover staan: de topsnelheid. Het verklaart bijvoorbeeld waarom Williams zo competitief was op Monza en De Vries daar met een strak optreden naar zijn eerste F1-punten kon rijden. Dus ja, ook Williams verliest op specifieke punten, maar heeft er met relatief weinig drag iets tegenover staan. Het was in Australië ook weer treffend te zien, toen Albon meermaals paarse tijden in sector 2 wist te klokken.

Bij AlphaTauri is dat minder het geval, zo leert een blik op de kwalificaties in Jeddah en Melbourne. In beide gevallen is te zien dat AlphaTauri ook op rechte stukken in het rechterrijtje moest vertoeven. In Jeddah kwamen Tsunoda en De Vries - als je een marker zet vlak voor het aanremmen voor de laatste bocht - topsnelheid tekort. Ten opzichte van Hülkenberg ging het bijvoorbeeld om acht kilometer per uur. Doordat iedereen op dat moment met relatief weinig downforce reed, zegt het iets over de drag die AlphaTauri heeft en die meteen het tweede verbeterpunt vormt. Waar de auto van Red Bull Racing zeer efficiënt is en dat team kan spelen met downforceniveaus, kent de AT04 van zichzelf relatief veel luchtweerstand.

Dat laatste wordt onderstreept als we naar de Grand Prix van Australië kijken. Daar komen de bovenstaande factoren samen. Zo heeft AlphaTauri er een nieuwe vloer geïntroduceerd, die vooral het probleem in langzame bochten moet aanpakken. "Met die vloer hopen we aan de achterkant meer downforce te genereren, waardoor de auto stabieler is in langzame bochten en coureurs meer richting de apex kunnen pushen", legde Egginton uit. Wie de kwalificatiedata van De Vries erbij pakt, zou denken dat dit inderdaad effect heeft. In een nieuwe vergelijking met de snelste Q1-ronden van Hülkenberg en Albon (eerste tweet hieronder) is te zien dat de langzame bochten nu ineens donkerblauw kleuren. In de langzame delen van bocht 1-2 en bocht 3 was AlphaTauri dus sneller.

De nieuwe vloer is een succes zou je zeggen, al is die conclusie niet volledig. Dat is namelijk te zien als je de data van Tsunoda erbij pakt. De Japanner reed in de kwalificatie niet met de nieuwe vloer, aangezien hij zijn exemplaar tijdens de eerste vrije training al had beschadigd. Tsunoda reed met de oude vloer, maar onderstaand is te zien dat ook hij in de langzame bochten sneller was dan Haas en Williams. De verklaring daarvoor is iets verderop in het plaatje te zien. In het gedeelte vol gas tussen de bochten 6 en 9 verloor AlphaTauri relatief veel. Of zoals Tsunoda dat zelf zei na de race, toen hij zeventiende stond in de speed trap: "Ik had enorm veel drag en een verschrikkelijke topsnelheid." Hij grapte al dat AlphaTauri in Baku misschien zonder achtervleugel kan rijden om dat te compenseren.

Alhoewel het allereerst onderstreept dat de AT04 relatief veel drag heeft, zegt dit ook iets over de afstelling. De snelheid in langzame bochten en het grotere verlies op rechte stukken (groter dan in Jeddah) impliceert dat AlphaTauri in Melbourne met meer downforce heeft gereden. Dit betekent dat de kracht in langzame bochten niet volledig aan de nieuwe vloer kan worden toegeschreven, ondanks dat die volgens Egginton wel degelijk een stap voorwaarts vormt. Tegelijkertijd toont het dat AlphaTauri een relatief klein window heeft om mee te spelen, in tegenstelling tot grote broer Red Bull. Waar Red Bull in Bahrein probleemloos met meer downforce kon rijden en in Jeddah met een andere set-up juist razendsnel was op rechte stukken, betaalt AlphaTauri een veel grotere prijs voor dergelijke keuzes. Het maakt dat Tost absoluut een kern van waarheid heeft geraakt met zijn opsomming: de tekortkomingen zitten op meerdere vlakken. Langzame bochten waren er zeker één van en dat is hopelijk deels aangepakt met de updates van Australië, maar wees niet verbaasd als er in de komende maanden ook nog het één en ander verandert om drag te reduceren. Het is in ieder geval noodzakelijk om AlphaTauri weer te krijgen waar het team volgens Tost eigenlijk thuishoort.