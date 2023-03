Wat kan Max Verstappen vanaf P15 in F1 Jeddah? Dit leren de data ons

Na de Grand Prix van Bahrein beloofde de race op een ander en veel sneller circuit interessant te worden. Vriend en vijand liet in de paddock weten dat Bahrein om meerdere reden een outlier was en niet meteen zaligmakend zou zijn voor Jeddah. Het belangrijkste aspect is dat Bahrein het meest ruwe asfalt van de kalender heeft en de bandenslijtage beperkt houden daar cruciaal is. Als de balans niet helemaal in het juiste window zit, kan dat al een slagveld opleveren - zeker in vergelijking met Red Bull, dat het Pirelli-rubber buitengewoon lang goed wist te houden.

Daarnaast is de lay-out in Jeddah compleet anders. Saudi-Arabië wilde net als veel landen in het Midden-Oosten iets unieks hebben en heeft ingezet op het snelste stratencircuit ter wereld. Dat is gelukt en leverde voor het afreizen naar de Rode Zee enkele interessante vragen op. Zou de baan daadwerkelijk beter bij de nieuwe Ferrari passen dan Bahrein, doordat de Scuderia vol op het verminderen van drag heeft ingezet? Of werd het beeld van Bahrein vooral bepaald door de set-up, omdat je op dat circuit van alles wat nodig had en dus andere accenten kon aanbrengen in de afstelling? Het is beter te zien nu Red Bull eveneens met minder downforce rijdt dan in Bahrein, zodat de vergelijking (ondanks dat er nog steeds verschillen bestaan) iets meer zegt over de auto's.

Red Bull loopt harder op rechte stukken dan Ferrari en Aston Martin

Een vergelijking tussen de kwalificatieronden van Sergio Perez en Charles Leclerc is in dat licht interessant, door de aandrijfproblemen voor Max Verstappen natuurlijk de snelste coureurs van Red Bull en Ferrari. In Bahrein was het patroon anders dan vorig jaar: Red Bull won het twee weken geleden in langzame bochten en in de acceleratiefase. Ditmaal is het beeld anders. Red Bull rijdt nu met minder downforce en maakt daardoor een ijzersterke indruk op rechte stukken. Het team voert de speed traps met beide auto's aan en dat is ook op de onderstaande afbeelding goed te zien. De tweede helft van rechte stukken en fases vol gas kleurt ditmaal vaker blauw dan rood.

Het onderstreept verschillende dingen. Ten eerste laat het zien dat het beeld van Bahrein niet per definitie alles zei over de auto's - al heeft Ferrari wel degelijk minder luchtweerstand dan vorig jaar - maar dat de afstellingen een grote rol hebben gespeeld. Daarnaast laat het zien dat Adrian Newey wederom een veelzijdige en efficiënte auto heeft afgeleverd. Op rechte stukken is de RB19 nog steeds sterk en daarmee valt ook een andere kant op te redeneren: juist door die kracht valt er zo nu en dan met meer downforce te rijden als dat gewenst is, zonder er op rechte stukken meteen een enorme prijs voor te betalen. In Bahrein was dat waarschijnlijk het geval en sowieso is Bahrein een aardig voorbeeld omdat die baan veel verschillende dingen van een auto vraagt. Dat meer downforce normaliter het bandenmanagement ten goede komt, bleek mooi meegenomen.

Het verschil tussen Red Bull, Ferrari en Aston Martin komt nog beter aan de oppervlakte bij een blik op de telemetrie en de deltatijden (afbeelding helemaal onderaan dit artikel). Daarop is te zien dat Perez vooral in sector 3 terrein heeft gewonnen. Als er een marker wordt gezet vlak voor het aanremmen voor de laatste bocht komt het snelheidsverschil goed bloot te liggen. Perez tikt daar 338 kilometer per uur aan, terwijl Leclerc 332 noteert en Alonso blijft steken op 325. Het geeft aan dat Red Bull minimaal zes kilometer over heeft ten opzichte van de naaste belagers. Ook aan het eind van andere rechte stukken loopt de RB19 harder dan de SF-23 en AMR23.

De hogere topsnelheid is een wapen voor de race, zowel bij het aanvallen als verdedigen. Zeker nu de bandenslijtage een minder grote rol speelt, is het handig om te hebben. Vervolgvraag is of Max Verstappen hetzelfde voordeel heeft bij zijn inhaaljacht? Het antwoord luidt ja. Als we de Q1-ronde van Verstappen vergelijken met de Q3-ronden van Leclerc en Alonso, wordt hetzelfde patroon zichtbaar. Die Q1-ronde was overigens goed geweest voor P4 op de grid. Op de onderstaande afbeelding is te zien dat Verstappen op dat punt harder loopt dan de Monegask en de Spanjaard, waarbij blijkt dat Verstappen een fractie later net als Perez ook de 338 kilometer per uur aantikt.

De lange run van Verstappen op vrijdag was ook goed, al moet gezegd dat veel coureurs behoorlijk in de buurt konden blijven. Juist daardoor is het van meerwaarde om met de topsnelheid een extra wapen te hebben. Het kan helpen om de inhaalmogelijkheden iets sneller te benutten. Verstappen weet zelf dat dit geboden is, wil hij echt ver naar voren komen. Het devies luidt: de eerste ronden overleven en dan door het veld snijden. Dat eerste is misschien nog wel het belangrijkste van de hele race. "Op sommige banen kun je via de run-off nog wel wat ontwijken als er iets gebeurt, maar hier staan meteen muren en kun je geen kant op", weet Verstappen.

Bij het overleven van de eerste rondjes komt dus een zekere mate van geluk kijken. "Ik sta nu op een slechte plek en normaal is er best veel chaos is de eerste ronde." Als dat goed afloopt, moet het wel mogelijk zijn om op te schuiven. Het woord overwinning durft Verstappen niet in de mond te nemen, maar het podium wel. "De auto is het hele weekend al snel. Het weekend verloopt soepeler dan in Bahrein. Ik denk dat we best een stuk op kunnen schuiven, al kan de overwinning moeilijk worden, omdat iedereen toch een beetje naar de banden kijkt en een bepaalde pace rijdt. Daardoor kunnen ze vooraan misschien wegrijden." Waar Verstappen uitkomt, is samenvattend afhankelijk van hoe rap hij zelf door het veld snijdt en hoezeer er vooraan meteen wordt doorgetrapt. De data laten in ieder geval zien dat Red Bull met de topsnelheid een wapen heeft, en ach, met de verdere snelheid zit het afgaande op de voorbije dagen ook nog niet zo slecht...