De brute realiteit dat er coureurs met lege handen achterblijven, begint langzaam maar zeker door te dringen tot de F1-paddock. Zeker nu jongelingen als Andrea Kimi Antonelli en Oliver Bearman de stap vanuit de Formule 2 lijken te gaan maken. Het ‘silly season’ van 2024 lijkt langer en heftiger dan de afgelopen jaren het geval was. Alles werd al vroeg in het jaar in gang gezet door de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari en de contractverlenging van Lando Norris bij McLaren.

Nu, een paar maanden later, zijn de meeste puzzelstukjes op z’n plaats gevallen. Op dit moment zitten Carlos Sainz, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Esteban Ocon en Zhou Guanyu nog zonder contract voor volgend jaar. Sainz kan bij Audi beginnen aan een lange termijn F1-project, terwijl ook Williams een potentiële nieuwe werkgever is. Gasly verlengt waarschijnlijk bij Alpine, zeker nu het Franse team afscheid heeft genomen van Ocon. Hij lijkt op zijn beurt weer te verkassen naar Haas. Ondertussen zet Bottas zijn zinnen op een terugkeer naar Williams. Dat houdt in dat minimaal twee van het drietal Sargeant, Magnussen en Zhou in 2025 niet terugkeren op de grid.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 en Logan Sargeant, Williams FW46 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Voor de Deen is dit geen onbekende situatie. Hij werd eerder in zijn loopbaan al aan de kant geschoven door McLaren, Renault en Haas, om bij dat laatste team in 2022 weer terug te keren. Op filosofische wijze maakte hij duidelijk dat hij het liefste in Amerikaanse dienst blijft: “Het team kent mij heel erg goed. Ik ben een bekende voor hen. Dus ik denk niet dat ik nog iets te bewijzen heb. De rijdersmarkt is ditmaal heel erg open. We zullen zien hoe het uitpakt. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik hier heel graag wil blijven. Het team verkeert in een goede positie en daar maak ik graag deel van uit. Ik weet niet hoe lang het duurt voordat we wat meer weten. Tot die tijd blijf ik gewoon rijden.”

Voor Zhou is het lastiger om te laten zien wat hij waard is, nu Sauber niet in staat is om te strijden om de punten. Teamgenoot Bottas kan in elk geval nog bogen op een succesvol verleden met onder meer tien F1-zeges bij Mercedes. Zhou weet dondersgoed dat hij onder druk staat om indruk te maken op andere teams: “Het zou natuurlijk fijn zijn als we dichter bij de top-tien konden strijden. De kansen zijn er nog altijd. Ik denk dat ik nog voldoende races heb om samen met het team goede resultaten neer te zetten.” Over zijn eigen toekomst, zegt hij: “Ik sta open voor alle teams waarmee we praten en gesprekken voeren over mijn toekomst. Er is nog niets bevestigd. Ik heb het gevoel dat er wel een plekje voor mij is op de grid voor volgend jaar, ik weet alleen nog niet waar.”

Hoewel het steeds aannemelijker wordt dat hij aan de slag gaat bij Williams, erkent Bottas dat hij zich zorgen maakt over de snelheid waarmee de rijdersmarkt zich ontwikkelt.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

“Ik denk dat ik snel een beslissing moet nemen”, aldus de ervaren Fin. “Er kan van mijn kant nog niets bevestigd of getekend worden, dus geen groot nieuws, maar we werken aan alle opties die er zijn. We moeten snel actie ondernemen. Daar sta ik op dit moment. Ik heb er vertrouwen in dat ik een plekje vind, maar in deze sport is niets 100 procent zeker totdat je getekend hebt. Gezien de situatie maak ik me op dit moment geen zorgen. Maar er liggen een paar interessante weken in het verschiet.”

Iemand die zich wel zorgen moet maken, is Sargeant. Het lijkt er meer en meer op dat hij aan de kant gezet wordt door Williams. In de aanloop naar de Grand Prix van Canada werd hij gevraagd naar zijn toekomst. Hij beweerde dat hij “op het punt stond om te presteren op het niveau” dat hij nodig heeft. Dat kan echter zomaar te laat zijn. Meer zorgwekkend is zijn antwoord op de vraag of hij een Plan B in gedachten heeft voor wanneer zijn tijd in F1 eindigt. “Nee”, zei hij.

Misschien wordt het tijd om daar toch eens aan te gaan werken.