F1-coureurs willen nieuwe lay-out Singapore houden

Dit jaar rijden de F1-coureurs over een aangepast Marina Bay Street Circuit in Singapore. Het gedeelte bij 'The Float' wordt aangepakt en daardoor is er een bochtencombinatie eruit gehaald. Daarvoor in de plaats is een recht stuk gekomen met een knik. Deze aanpassing zorgt voor een veel snellere rondetijd en is in eerste instantie tot en met 2026 in gebruik. Toch zijn de coureurs dusdanig enthousiast dat zij graag willen dat deze lay-out daarna ook gebruikt wordt.

Uit de drivers' briefing op vrijdag bleek dat alle coureurs razend enthousiast waren en zelfs unaniem voorstander zijn van een permanente aanpassing. Het is wel echter zo dat noch de FIA noch de coureurs daarover gaan, want dat is weggelegd voor de Singaporese autoriteiten. De coureurs vinden dat met name het behoud van het ritme nu beter is. Volgens de coureurs werd deze ernstig onderbroken door de bochtencombinatie in de oude lay-out. "Dit was leuk", vertelt Aston Martin-coureur Fernando Alonso. "Ik denk dat dit in vergelijking met hiervoor een verbetering is. Het is iets sneller en je krijgt zo een ritme in je ronde. Dus ja, ik vind de nieuwe verandering leuk." Ook Alfa Romeo-rijder Valtteri Bottas is blij met de aanpassingen en denkt aan de actie op zondag. "Ik heb de voorkeur voor deze lay-out", verklaart de Fin. "Ik denk dat het ten minste iets meer [inhaalmogelijkheden] gaat creëren en dat het allemaal wat sneller wordt."

Ondanks de positieve geluiden vanuit de coureurs is het nog zeer de vraag of de promotors van de Singaporese Grand Prix staan te springen om een permanente verandering. Normaal gesproken is er namelijk langs - en zelfs een kort gedeelte over - de bochtensectie een tribune gebouwd waar toch al snel 25.000 mensen kunnen zitten. Dat is gerekend over de huidige capaciteit 17 procent van de toeschouwers. Daarbij komt ook dat het huidige rechte stuk op lange termijn onderdeel wordt van de verbouwingen die er nu voor zorgen dat de baan aangepast is.

Oplossing vanuit de promotors

Het team dat de race verzorgt, heeft zelf ook ideeën om tot een compromis te komen. Colin Sin, onderdeel van dat team, stelt voor om wel de tribune te gebruiken en de bochtensectie sneller te maken. "We weten niet hoe lang de overheid bezig is om daar te verbouwen", vertelt Sin aan Motorsport.com. "Het kan langer dan drie jaar duren, maar voor nu lijkt het erop dat ze in 2028 klaar zijn. Als ze daar verbouwen, dan komen er mogelijkheden om de baan beter te maken. We hebben nog geen concrete plannen, maar we kunnen terechtkomen bij een snellere [entry]."