F1-coureurs willen deze winter opheldering over regels voor racen

De coureurs kwamen in Qatar bijeen met FIA-racedirecteur Michael Masi om het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton te bespreken. De Red Bull-coureur verdedigde de binnenkant en ging van de baan toen hij zijn positie wilde houden. Lewis Hamilton ging daardoor automatisch ook buiten de baan. De stewards vonden onderzoek niet nodig en ook toen Mercedes nieuw bewijs presenteerde, vond men het niet voldoende om de zaak opnieuw te bekijken.

Verschillende rijders hebben na de bijeenkomst in Qatar aangegeven dat de regels nog niet opgehelderd zijn voor de rijders, Hamilton verklaarde: “Met uitzondering van Max heeft elke coureur gevraagd om duidelijkheid.” Masi vindt op zijn beurt dat de richtlijnen uit Qatar duidelijk zijn, hoewel ook hij erkende dat enkele coureurs het niet met hem eens waren. Ferrari-coureur Carlos Sainz Jr. is een van de coureurs die van mening is dat de situatie niet duidelijk is, hij denkt dat er na het seizoen verdere gesprekken gevoerd zullen worden om de situatie voor volgend seizoen te klaren.

“Wat betreft de aanpak van het racen is het nog steeds niet duidelijk”, vertelde Sainz in Qatar. “Ik denk dat je ons hebt horen praten, we weten eigenlijk per race niet wat er gaat gebeuren. Maar zoals ik eerder heb aangegeven, het lijkt erop dat we deze winter diepere gesprekken gaan voeren over de manier waarop we racen. Hopelijk maakt dat het duidelijk.”

McLaren-coureur Lando Norris verklaarde dat bepaalde aspecten duidelijk waren, maar dat er maar moeilijk een eenduidig beleid opgesteld kan worden. “Sommige zaken zijn inmiddels duidelijk, anderen niet”, vertelde Norris. “Duidelijk is in ieder geval dat niet elk incident hetzelfde is, zelfs al lijkt het soms erg op elkaar. De verschillende omstandigheden kennen is natuurlijk moeilijk. Het meeste is wel duidelijk geworden, maar het is ook heel lastig om ergens een streep te trekken en te concluderen wat wel en niet mag.” Gevraagd of hij zijn houding gaat aanpassen na de gesprekken met Masi, vervolgde hij: “Nee, misschien een beetje. Er zijn een paar kleine dingen die je misschien kunt doen. Ik denk niet dat het de manier van racen echt gaat veranderen of dat we allemaal gaan veranderen, maar misschien zijn er een paar dingen die je anders kunt doen. Maar ik denk eerlijk gezegd niet veel.”

Zwart-wit

Waar Norris stelt dat het lastig is om een streep te trekken, vindt Fernando Alonso dat het juist nodig is om zoiets te doen. De Spanjaard was dit seizoen nogal eens kritisch op de stewards: “We zijn het er allemaal over eens dat er meer consistentie moet komen, de regels moeten zwart en wit zijn”, vertelde hij. “Op dit moment bevinden we ons in een grijs gebied. Soms heb je voor je gevoel geluk gehad, op andere momenten ben je de joker op het circuit. Het is gewoon beter als de regels zwart-wit zijn. Hopelijk kunnen we het met zijn allen verbeteren. Het is niet alleen een probleem van de FIA, het gaat ook om coureurs en teams. We moeten allemaal werken aan betere regels.”