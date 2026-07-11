F1-coureurs vrezen opnieuw deployment-problemen tijdens GP van België

Formule 1-coureurs zetten zich nu al schrap voor hoofdbrekens rond deployment op Spa-Francorchamps, waarbij Fernando Alonso waarschuwt dat ze grote delen van de ronde geen batterij kunnen hebben en terugvallen naar “minder vermogen dan F2”.

De locatie van de Grand Prix van België staat bekend om zijn lange rechte stukken en veeleisende beklimmingen, met name door de iconische eerste sector die de coureurs van La Source, omhoog door Eau Rouge en Raidillon, over het Kemmel-rechte stuk en remmend voor Les Combes voert.

Maar net als de lange rechte stukken en het beperkte aantal zware remzones op Silverstone, zal Spa de nieuwe F1-auto’s voor een deploymentprobleem stellen, gezien de weinige plekken om het batterijpakket gedurende een ronde voldoende bij te laden.

Alonso verwacht dat coureurs hun volledige batterij in de eerste sector kunnen gebruiken nadat ze die bij de Bus Stop-chicane en La Source hebben opgeladen, maar daarna niet genoeg remzones hebben om de energie terug te winnen voor de snelle tweede sector.

“Silverstone en Spa zijn heel dorstig naar energie,” zei Alonso in de aanloop naar de Britse GP. “Je kunt niet op alle rechte stukken deployen. Volgende week wordt het hetzelfde. Als je op Spa van bocht 1 [La Source] tot 5 [Les Combes] deployt, is het finito voor de rest van de ronde.

“Dus je moet daar een beetje sparen om deployment te hebben van bocht 14 [Stavelot] tot de Bus Stop [chicane, bochten 18 en 19]. Maar als je op die twee rechte stukken deployt, wat de optimale deployment is, dan is er één minuut, sector twee, helemaal zonder deployment.

“En zonder deployment mogen we niet vergeten dat we dit jaar aanzienlijk minder vermogen hebben dan vorig jaar en minder vermogen dan F2. Dat is het geval wanneer je de deployment afkapt. Dus ja, het is een uitdaging.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

De V6-motoren van F1 kunnen zonder hulp van de hybride elementen ongeveer 540 pk leveren, terwijl de officiële cijfers van F2 de huidige Mecachrome-motoren op ongeveer 610 pk zetten. Maar wanneer F1-auto’s het volledige vermogen van de motor en de batterij inzetten, kunnen ze ongeveer 1000 pk bereiken.

Er moet ook worden benadrukt dat F1-auto’s met deployment nog steeds ruim sneller zullen zijn dan F2-auto’s. Zo was de poletijd van Kimi Antonelli op Silverstone 1m28.111s, terwijl in F2 Rafael Camera's polerondetijd 1m39.690s was.

Alonso's gevoel werd gedeeld door andere coureurs op de grid, waarbij Spa naast Silverstone, Monza en Suzuka als het slechtst wordt beoordeeld voor de regels rond de power unit van F1. Tijdens de Britse GP verwees Alonso naar het Maggotts-Becketts-Chapel-complex als een “laadstation”, waarbij de bochten zijn gereduceerd tot zones voor batterijmanagement.

“Laten we niet te vroeg juichen, want volgende week hebben we Spa… misschien voelt Silverstone dan mega in vergelijking daarmee,” voegde Bearman afgelopen weekend toe.

“Ik hou van Spa, maar Spa wordt weer een pijnlijke, puur vanwege de energie, net als hier,” zei Verstappen ook op Silvestone.

F1 heeft al stappen gezet om het probleem zowel voor dit jaar als richting 2027 en 2028 aan te pakken door de afhankelijkheid van deploymentenergie te verminderen, waarbij de verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en de elektromotor uiteindelijk verschuift van ongeveer 50/50 naar ongeveer 60/40.

Aanvullende verslaggeving door Filip Cleeren en Stuart Codling