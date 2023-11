Het Grand Prix-weekend op Interlagos is het zesde en laatste sprintraceweekend van het Formule 1-seizoen 2023. Het format heeft dit jaar al voor de nodige hoofdbrekens gezorgd, aangezien de bolides al na de enige vrije training op vrijdag naar parc fermé moeten. Cruciale aspecten zoals de rijhoogte staan daardoor voor het gehele weekend vast. In Austin leverde dat een diskwalificatie op voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De plank onder hun wagen was te ver versleten, ook al hadden beide teams na de vrije training geen signalen dat dit een probleem kon vormen.

Het sprintformat, in combinatie met het hobbelige asfalt van het Circuit of the Americas, werd als schuldige aangewezen. In Sao Paulo staat wederom een zeer hobbelige baan op het programma. De dreiging van regen op vrijdag maakt het voor de teams nog lastiger om de juiste rijhoogte voor alle omstandigheden te bepalen. Mercedes F1-coureur George Russell vreest dat er weer problemen gaan ontstaan: “Ja, het wordt echt een uitdaging. Dit is een groot probleem met het sprintweekend. In Austin voerden we na de training onze controles uit. Er was geen sprake van slijtage bij de plank. We dachten goed te zitten. En vervolgens door een kleine verandering van windrichting, voor het eerst honderd kilogram aan brandstof in de auto, sommige ronden in verkeer, andere ronden weer niet, op een zeer hobbelig circuit, ontstond opeens een probleem dat we niet zagen aankomen. Om eerlijk te zijn, kan het op dit circuit hetzelfde liedje worden.”

Verstappen hoopt op coulance van FIA

Red Bull-wereldkampioen Max Verstappen hoopt dat de teams een vrijbrief krijgen om aanpassingen door te voeren als het weekend nat begint, maar de race onder droge omstandigheden plaatsvindt: “Het is voor de afstelling en rijhoogte altijd erg listig wanneer het de gehele dag geregend heeft en de race op zondag op een droge baan verreden wordt. Hopelijk geeft de FIA de gelegenheid om wat dingen aan te passen als het heeft geregend.”

Aston Martin F1-coureur Fernando Alonso denkt dat teams noodgedwongen conservatiever te werk moeten gaan om diskwalificatie te voorkomen, ook al gaat dat ten koste van de ideale rijhoogte voor de race: “Het is dit jaar met het sprintformat voor iedereen behoorlijk lastig gebleken om de auto te optimaliseren. Je moet altijd een bepaalde marge inbouwen. In Austin zijn maar een paar wagens gecontroleerd. Veel andere auto’s die niet gecheckt zijn waren ook niet legaal. Ik denk dat iedereen hier wat conservatiever te werk gaat.”

