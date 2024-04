F1-coureurs vol lof over lange carrière Alonso: "Voorbeeld voor ons allen"

De contractverlenging van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso bij Aston Martin betekent dat hij tenminste tot en met zijn 45ste levensjaar (de Spanjaard wordt op 29 juli aanstaande 43 jaar) in de Formule 1 actief zal zijn. Hij wordt daarmee de oudste Formule 1-coureur sinds Graham Hill in 1975. De Spanjaard is al houder van het record van de meeste Grand Prix-starts. Hij heeft er momenteel 383 achter zijn naam staan en tikt dit seizoen in Qatar de 400 aan.

Lando Norris – die één jaar oud was toen Alonso debuteerde – is vol bewondering voor zijn 18 jaar oudere collega. "Ik kan maar beter voorzichtig zijn met wat ik zeg. Ik denk dat er veel toewijding voor nodig is en er is niemand die denkt dat het Fernando daaraan ontbreekt. Hij laat dat zien bij alles wat hij doet in het leven, of het nu op het circuit is of daarbuiten." Gevraagd of hij het ook zo lang zou volhouden, zei Norris: "Iedereen is anders. Het komt zelden voor dat iemand zo lang actief is in welke sport dan ook, ik heb heel veel respect voor dat soort dingen. Hij is waarschijnlijk een van de oudste coureurs ter wereld die aan de top meedoet en ik denk dat je dat waarschijnlijk nooit meer zult meemaken in de Formule 1. En als het al gebeurt, zal het extreem zeldzaam zijn. Ik heb geen idee of ik het over twintig jaar nog wil doen en of ik nog steeds zo fit zal zijn."

Fernando Alonso in zijn debuutjaar 2001

Esteban Ocon (27) en Charles Leclerc (26) zien zichzelf niet zo lang in de Formule 1 actief blijven als Alonso. "Het is een droomcarrière voor elke atleet of coureur", aldus Ocon. "Ik weet niet of ik nog zou racen op zijn leeftijd, maar zijn toewijding is echt een voorbeeld voor ons allen." Leclerc zei: "Het is moeilijk voor te stellen dat ik over 15 of 18 jaar nog steeds in F1 race", maar de Monegask onthulde ook dat hij na de Formule 1 al een nieuwe uitdaging op het oog heeft. "Ik zou het geweldig vinden om nog heel veel jaren te racen en wil ook andere dingen doen, zoals Le Mans – dat is zeker een plek waar ik mezelf ooit zie racen. Zolang ik gemotiveerd ben, zal ik racen. En ik hou van wat ik doe, dus voorlopig is dat wat ik zo lang mogelijk wil doen."