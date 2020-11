F1-coureurs testen vrijdag weer met nieuwe Pirelli-banden

Aanvankelijk was men tot de conclusie gekomen dat de 2019-spec banden ook in 2021 nog gebruikt zouden worden. Door de problemen tijdens de races op Silverstone kwamen de verschillende partijen echter terug op die beslissing. Pirelli heeft daarna haar uiterste best gedaan om een nieuwe band te ontwerpen die beter om kan gaan met een hogere last aan downforce.

Tijdens een ‘blinde’ test in de tweede training van de Portugese GP konden coureurs ook al meters maken met enkele verschillende banden. Alle tien de teams kregen een andere versie, na onderzoek heeft Pirelli besloten wat uiteindelijk de beste constructie is. Die banden zijn door de FIA reeds goedgekeurd. Na de test in Portimao hebben de teams besloten dat ze tijdens de trainingen in Bahrein en Abu Dhabi gaan testen met de definitieve band. De teams weten echter niet of dat ook de band is waar ze in Portugal mee getest hebben of dat Pirelli haar eigen weg is gegaan.

F1-wereldkampioen Lewis Hamilton liet voorafgaand aan dit weekend al weten niet erg blij te zijn met de banden die hij had getest. “Ik maak me zorgen als het dezelfde band is als waar we in Portimao mee gereden hebben”, merkte hij op. “Misschien worden we verrast en is het een hele goede band, daar hoop ik op.”

De sportieve reglementen van de Formule 1 zijn zodanig aangepast dat teams in beide sessies op vrijdag mogen testen met het nieuwe rubber. Teams hebben zodoende de kans om de werklast te spreiden over de beide sessies. Elke coureur heeft twee sets van de nieuwe C3-band voor 2021, elke set moet tenminste zes ronden gebruikt worden. Daarnaast moet er nog een extra run gedaan worden in de tweede training, als er meer rubber op de baan ligt.

Pirelli is erin geslaagd een robuuste band te bouwen waardoor teams met een lagere bandendruk kunnen rijden, blijkt uit de voorschriften. Het minimale aan de voorkant is 1,45 bar (0,1 lager dan met de huidige banden) en 1,41 bar aan de achterkant (0,03 bar lager). Het programma wordt in Abu Dhabi voortgezet. Daar krijgt elke coureur een set van de C4-compound en moet daar in VT2 minstens acht ronden mee rijden.

Enkel de constructies van de banden zijn aangepast, de compounds blijven hetzelfde.