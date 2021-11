F1-coureurs voorspellen fysiek zwaar weekend in Qatar

In de laatste drie races van het jaar brengt de Formule 1 tweemaal een bezoek aan een nieuw circuit op de kalender: aankomend weekend gaat de reis naar Qatar, twee weken later staat het nieuwe stratencircuit in Saudi-Arabië op het programma. In Losail werd de afgelopen jaren vooral door grote motorkampioenschappen geracet, vierwielers kwamen er in mindere mate in actie. Van het huidige Formule 1-veld reden enkel Sergio Perez en Nikita Mazepin op de omloop nabij Doha, respectievelijk in de GP2 Asia Series en de MRF Challenge.

De coureurs die in hun bomvolle programma tijd gevonden hebben om in de fabriek nog even in de simulator te stappen om een eerste indruk van de baan te krijgen, zijn wisselend enthousiast. De snelle, vloeiende sectoren waar veel downforce vereist is zullen het nodige vergen van de rijders. “Het is een behoorlijk snel circuit”, bevestigt Lando Norris als Motorsport.com hem vraagt naar zijn bevindingen. “Niet veel grote remzones, dus het wordt waarschijnlijk een fysiek zware race. Ik weet niet hoe leuk het racen wordt, ik heb nog echt geen idee. Maar het ziet er best leuk uit.”

AlphaTauri-kopman Pierre Gasly vult aan: “Het is een heel snel circuit. Het is lastig te vergelijken met andere banen waar ik ben geweest, dus het wordt een uitdaging. In de simulator leek het heel erg leuk. Qua racen wordt het misschien lastig om te volgen door de snelheid en de vele lange bochten, maar we zullen zien. Het wordt vermoedelijk vrij fysiek qua G-krachten. De minimale snelheid in de bochten ligt aardig hoog.” Ook Williams F1-coureur George Russell erkent het snelle karakter van de omloop: “Het is echt wel een leuk circuit. Heel snel, vloeiend, veel downforce en een lang recht stuk. Ik denk dat het een leuke race oplevert.”

Mercedes minder in het voordeel in Qatar?

Perez racete in 2009 op het circuit, maar kan zich daar weinig meer van herinneren. Wel hoopt hij dat het snelheidsvoordeel van Mercedes in Losail minder groot is dan afgelopen weekend in Sao Paulo het geval was: “We zullen zien wat we er kunnen uitrichten. Het is een heel ander circuit. De topsnelheid is er vermoedelijk niet zo relevant, dus hopelijk kunnen we een stuk competitiever zijn. Het is een circuit met veel downforce, heel erg snel. En hopelijk is het rechte stuk niet te lang!”, sloot hij af met een knipoog.

Rij mee met een rondje over het F1-circuit van Qatar: