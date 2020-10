Verstappen en F1-collega's veroordelen wangedrag karter Corberi

Corberi liet zich afgelopen weekend volledig gaan na een aanrijding tijdens het WK karting. Nog tijdens de manche meldde hij zich naast de baan om zijn bumper naar de vermeende boosdoener te gooien, zoals op onderstaande beelden te zien is. Nadien negeerde Corberi meerdere aanwijzingen van de stewards en ging hij in de pitstraat zelfs met zijn tegenstrever op de vuist. Volstrekt onacceptabel, zo laten meerdere Formule 1-coureurs voorafgaand aan de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring weten.

"Ik ken hem nog wel uit mijn eigen karttijd, we zijn leeftijdsgenoten. Maar het is vrij duidelijk dat je dit niet wilt zien in de sport", begint Max Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com. "Het was behoorlijk gevaarlijk. Je kunt het best een keer oneens zijn met elkaar, dat is ook vrij normaal, maar houd het dan bij woorden. Iedereen ziet dat dit onacceptabel is, maar goed: dat weet hij inmiddels zelf ook wel volgens mij", aldus de negenvoudig Grand Prix-winnaar.

Lance Stroll heeft eveneens tegen Corberi gereden in de karts en noemt het gedrag ook buiten alle proporties. "Dit ging volledig over de schreef. Dergelijk gedrag kan niet worden getolereerd in onze sport. Het geeft ook een slecht voorbeeld aan de jeugd. Hoe hard we ook op de baan tegen elkaar strijden, er is geen plaats voor geweld naast het asfalt", stelt de Canadees tijdens de online persconferentie vanuit de Eifel. "Ik hoop en verwacht dat de FIA deze zaak op een geschikte manier oplost. Er moet een zware straf volgen voor dergelijke acties."

Die mening wordt gedeeld door Williams-coureur George Russell, die stelt dat er geen enkel excuus bestaat voor het wangedrag van Corberi. "Om te beginnen heeft hij zich de woede van veel mensen op de hals gehaald. Met zijn acties langs de baan heeft hij de andere deelnemers in gevaar gebracht. Wat er daarna in de pitstraat is gebeurd, is in het leven sowieso onaanvaardbaar. In de autosport gaat het er vaak gepassioneerd aan toe, maar dat is absoluut geen excuus om je zo te gedragen. Ik hoop dat de FIA met passende maatregelen komt."

