Na een crash van Carlos Sainz in de openingsronde van de Grand Prix van Japan, kwam de safety car de baan op. Pierre Gasly raakte met zijn AlphaTauri een reclamebord en moest naar binnen voor een nieuwe neus. Daarom reed hij een stuk achter de trein aan. Op een gegeven moment werd de rode vlag gezwaaid. Gasly reed in zijn eentje door richting de pits, waar de andere auto’s zich verzamelden. Onderweg reed hij op hoge snelheid langs een kraan, die op de baan was om de Ferrari van Sainz op te ruimen.

De stewards waren niet blij met de actie van Gasly en de Fransman moest zich melden. Gasly kreeg uiteindelijk een tijdstraf van twintig seconden, die hem terugzette van de zeventiende naar de achttiende plaats. De stewards schreven in hun rapportage: “Na het passeren van de plek van het incident, reed auto 10 door onder een rode vlag-situatie met snelheden die meerdere keren boven de 200 kilometer per uur kwamen, en eenmaal bereikte hij 251 km/h. De coureur geeft aan dat hij nu begrijpt dat er marshals of obstakels op de weg hadden kunnen zijn, en geeft toe dat hij te snel ging.”

Verder noteerden de stewards: “Als verzachtende omstandigheid houden we er rekening mee dat hoewel zijn snelheid niet als ‘langzaam’ bestempeld kon worden, hij wel langzamer ging dat de maximale snelheid die hij kon bereiken. De schok die de coureur ervoer met het zien van een truck op de racelijn nemen we ook mee.”

'Wij weten wat we doen'

Nog voordat de details van de penalty naar buiten kwamen, zeiden andere coureurs hoe lastig het is om temperatuur in regenbanden te houden en dat het noodzaak is om op een bepaalde snelheid te rijden. Ook als de race is geneutraliseerd. “Ik sta volledig achter Pierre [Gasly]”, vertelde Fernando Alonso. “Wij zitten in de auto, we weten onze snelheid en wat we aan het doen zijn. We weten wanneer we in controle zijn. Wat we niet verwachten, is een tractor op de weg. Daar kun je Pierre niet van beschuldigen.

George Russell legde uit dat ook in een Virtual Safety Car-situatie coureurs vaak versnellen en weer vertragen. “Er is geen regel die zegt hoe hard je moet gaan”, stipte hij aan na een vraag van Motorsport.com. “Je moet de VSC-delta respecteren, maar als je tien seconden boven je delta zit, heb je het recht om dat weer terug te brengen naar nul. Dat is wat coureurs doen, want de enige manier om je banden warm te houden is inhouden, de delta positief krijgen en dan wat sneller gaan om wat energie in je banden te krijgen. Er wordt gezegd dat hij 250 kilometer per uur reed. Ik denk dat mensen vergeten dat F1-wagens 330 km per uur kunnen rijden. In onze wereld in 250 niet een hoge snelheid.”

Daniel Ricciardo en Nicholas Latifi erkenden ook dat F1-wagens lastig te besturen zijn op lage snelheden als het nat is. “De auto’s zijn niet veel veiliger als we langzaam rijden in deze omstandigheden, want dan verlies je temperatuur”, zei de Australiër. Latifi voegde toe: “Zelfs op die snelheid [van de safety car], ben je nog steeds op de limiet van de grip omdat de banden gewoon niet goed zijn in de regen. Deze auto’s zijn niet gemaakt om langzaam te rijden.”