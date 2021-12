F1-coureurs vragen fans zich te laten vaccineren tegen corona

Hoewel het coronavirus nog niet uit de wereld is, is de Formule 1 het jaar relatief ongeschonden doorgekomen met 22 Grand Prix-weekenden. Dat is er één minder dan het aantal van 23 stuks dat voor dit seizoen was gepland. Desondanks zijn er ook binnen de paddock zorgen over de nieuwe omicronvariant.

Daarom heeft de Formule 1 in aanloop naar de seizoensfinale in Abu Dhabi een video gepubliceerd waarin de coureurs een oproep doen aan het publiek zich te laten inenten tegen corona. Ook uittredend FIA-president Jean Todt en Formule 1-directeur Stefano Domenicali komen aan het woord in de video, die eindigt met de boodschap ‘Play Your Part, Get Vaccinated’.

Volgens Domenicali zijn vaccins en boosters de manier om uit deze crisis te komen. “We moeten ervoor zorgen dat iedereen beschermd wordt en we moeten samen vooruit”, legt de Italiaan uit. “Ik heb mijn vaccinatie en booster al gehad. Ik vraag iedereen hetzelfde te doen. De Formule 1 gaat vooruit en we vragen iedereen zijn steentje bij te dragen.”

Sajid Javid, de Britse minister van Volksgezondheid, is blij met het initiatief van de Formule 1. “Boosters blijven de beste verdediging tegen de nieuwe variant en het virus. We versterken het boosterprogramma om zo snel mogelijk meer prikken te kunnen zetten”, zegt de politicus. “Het is fantastisch dat de F1-rijders hun bijdrage leveren en dat ze anderen aanmoedigen hun vaccin te nemen voor de vitale bescherming die ze nodig hebben, aangezien het virus zich deze winter verder ontwikkelt. Meer dan 21 miljoen mensen hebben al een boosterprik gekregen en ik spoor iedereen die ervoor in aanmerking komt aan de mouwen op te stropen en zichzelf zo snel mogelijk te laten beschermen.”