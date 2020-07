Alle F1-coureurs tegen racisme, maar niet iedereen wil knielen

Hamilton heeft zich in de afgelopen weken ontpopt tot een voorvechter in het racismedebat. Hij heeft collega's in de autosport opgeroepen om zich ook uit te spreken en om collectief een gebaar te maken. Voor Hamilton en veel van zijn collega's betekent dat knielen voorafgaand aan de race in Spielberg. Maar niet iedereen loopt daar warm voor. Zo zullen coureurs wel t-shirts met de tekst 'end racism' dragen, maar doet onder meer Ferrari-coureur Charles Leclerc niet mee aan het knielen.

"Het gaat er volgens mij vooral om hoe je jezelf in het dagelijkse leven gedraagt. Dat is belangrijker dan allerlei formele gebaren, die in sommige landen ook nog eens als controversieel worden gezien", laat de Monegask via sociale media weten. "Ik zal daardoor niet knielen voorafgaand aan de race, maar dat betekent absoluut niet dat ik minder betrokken ben bij de strijd tegen racisme dan anderen." Met die laatste opmerking reageert hij op een eerder standpunt van Hamilton, gedeeld door vele anderen in de Black Lives Matter-beweging: wie zwijgt, stemt toe. Iedereen zou zich volgens die gedachtegang expliciet moeten uitspreken tegen racisme, al plaatst Leclerc daar vraagtekens bij.

Naast Leclerc heeft Max Verstappen inmiddels ook aangekondigd voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix niet te knielen tijdens het afspelen van het volkslied. Dat kondigde de Red Bull-coureur via social media aan. "Ik ben heel toegewijd aan gelijkheid en het gevecht tegen racisme. Maar ik geloof dat iedereen het recht heeft om zichzelf uit te drukken op een moment en een manier die bij hen past. Ik zal zelf niet knielen vandaag, maar ik respecteer en steun de persoonlijke keuzes die iedere coureur maakt."

Iedere coureur vrij om passend gebaar te maken

Leclerc is niet de enige coureur die oproept tot meer nuance en vrijheid in het racismedebat, ook Daniel Ricciardo laat zich op een vergelijkbare manier uit. "We hebben op vrijdag een gesprek gehad. Daarin hebben alle coureurs aangegeven tegen racisme te zijn", begint de goedlachse Australiër. "Voor sommige coureurs ligt het knielen vanwege hun nationaliteit wat gevoelig, vanwege de betekenis die in een bepaald land aan zo'n gebaar wordt toegekend. We hebben de meningen van iedereen aangehoord en willen niemand in een vervelende situatie brengen. Daardoor zou niemand bekritiseert moeten worden voor het al dan niet knielen voor de race."

Juist vanwege deze complexiteit heeft de Grand Prix Drivers' Association, waarin alle coureurs zijn verenigd, ook een statement naar buiten gebracht. Daarin valt te lezen dat alle rijders tegen racisme zijn, maar dat iedereen daar een eigen invulling aan mag geven. "Alle coureurs zullen voor de race publiekelijk hun steun betuigen aan de strijd tegen racisme, maar daarbij wordt gerespecteerd dat een ieder vrij is om dat op eigen wijze te doen."