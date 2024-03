De technici van de Formule 1 zijn druk bezig met de vormgeving van de nieuwe reglementen die vanaf 2026 in werking zullen treden. Het is voor de sport belangrijk dat de teams de vrijheid krijgen om zichzelf te onderscheiden van de concurrentie, terwijl er tegelijkertijd een eerlijk en spannend speelveld gecreëerd moet worden. Naar verluidt hebben de coureurs zich ook gebogen over de nieuwe generatie auto’s, daar waar het onderwerp werd besproken tijdens een bijeenkomst van de coureursvakbond Grand Prix Drivers’ Association [GDPA]. De coureurs pleiten ervoor dat er actie wordt ondernomen om een herhaling van 2022 te voorkomen.

Bij de laatste reglementswijzigingen kregen coureurs namelijk te maken met een onbedoelde bijwerking van de nieuwe grondeffectauto’s. Door de zuigende kracht onder de auto en de lage, stijve afstelling werden coureurs meermaals blootgesteld aan porpoising, het stuiteren van de auto onder hoge snelheden. “Aan het einde van het rechte stuk - als maximale neerwaartse druk wordt gegenereerd – is de impact het grootst door de lage rijhoogtes”, legde Max Verstappen uit bij de BBC. McLaren-coureur Lando Norris vertelt dat dit vandaag de dag nog steeds een aanslag op het lichaam van een coureur kan zijn. “Soms eist dit zijn tol”, meent de Britse coureur. “Het is zeker niet meer zo erg als twee jaar geleden. Porpoising is sindsdien beter geworden, maar je moet de auto nog steeds extreem laag en stijf afstellen.”

2022 leerpunt voor 2026

McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat dit soort fouten voorkomen moeten worden bij een nieuwe reglementswijziging. “Deze leerpunten zouden zeker moeten worden meegenomen bij het opstellen van de reglementen van 2026", vertelt de Italiaan. “De reglementen zouden ongemakkelijk en incompleet zijn als de auto’s in 2026 dezelfde problemen ervaren als in 2022, of als we wederom onbedoelde problemen hebben. We hebben namelijk nog steeds tijd om onderzoek te doen en de beschikbare middelen zijn in een paar jaar ook een stuk verbeterd. We moeten in 2026 meteen goed voor de dag komen, want wat er in 2022 gebeurde was erg uitdagend. Soms was de auto oncomfortabel voor de coureurs, en soms was het wat extremer. Zo nu en dan was het zelfs gevaarlijk omdat de auto’s instabiel werden. We moeten [in 2026] sowieso beter in vorm zijn. Nu hebben we de tools om dat te doen.”

Andrea Stella, Team Principal, McLaren Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Volgens Stella heeft de onbedoelde bijwerking de teams veel tijd en moeite gekost. “De reglementen van 2022 verrasten iedereen met een aantal onbedoelde uitdagingen”, vervolgt Stella. “We zijn ver gekomen in het begrijpen van deze uitdagingen. Dat is ook de reden dat deze auto’s nu een stuk comfortabeler rijden. Ze kunnen daarentegen nog steeds best lastig te rijden zijn, want ze willen nog steeds best stuiteren in de snelle secties. Ze hebben dan een beetje porpoising en de auto’s worden door dit fenomeen snappy. Het is niet alleen het rijcomfort, het is ook hoe ver de auto op de limiet zit als deze oscillaties zich voordoen”, aldus de McLaren-teambaas.