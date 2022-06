Mick Schumacher verloor de controle over de auto bij het induiken van het zwembad-gedeelte net na zijn switch naar slicks. De Duitser sloeg haaks rechtsaf tegen de vangrail aan en schoof snoeihard de Tecpro-barriers in. Die klap zorgde ervoor dat de achterkant van de wagen loskwam van het chassis. Het was geen fijn gezicht dat de versnellingsbak en achterwielophanging een paar meter verderop stonden, maar gelukkig riep de Haas-coureur vrij snel dat hij zich goed voelde. De Duitser klom zelf uit de auto, maar bracht wel een bezoek aan het medisch centrum dat altijd in de paddock aanwezig is. Naderhand meldde Schumacher aan de media dat de crash enorm bizar aanvoelde.

Racedirecteur Eduardo Freitas zette in eerste instantie een virtual safety car in en maakte er niet veel later een neutralisatie van. De schade aan de baanafzetting was alleen zo groot, dat de tweede rode vlag van de dag volgde. Hierdoor konden de marshals op een veilige manier de boel repareren.

Diverse Formule 1-coureurs die op dat moment nog in de race zaten, reden langs de plek en waren geschokt wat ze daar zagen. AlphaTauri-rijder Pierre Gasly laat weten dat het er slecht uitzag en dat hij zich zorgen maakte om Schumacher. De Fransman vond het de juiste beslissing om de rode vlag te zwaaien. "Ik vond het vrij schokkend dat de versnellingsbak er compleet af lag", aldus Gasly. "Het duurde even tot de rode vlag kwam, maar het was juist om die te tonen. Ik verbaasde me er wel over dat we eerst een VSC kregen en niet meteen een safety car. Maar goed, ik moet de race rustig terugkijken. Er is zoveel gebeurd." Alpine-coureur Fernando Alonso noemt het een enorme crash en voegde daaraan toe te hopen dat de Formule 1 iets leert van het ongeluk. Hij stipt aan dat het huidige gewicht van de auto's een impact heeft op dergelijke crashes. "Ik denk niet dat de auto hier het probleem was, maar juist de kracht van impact", zegt de Spanjaard. "Deze auto's wegen meer dan 800 kilogram, dus een klap in de muur is een stuk harder dan in het verleden."

Sebastian Vettel is al lange tijd mentor van Schumacher en profiteerde zelf van het advies dat hij kreeg van diens vader, Michael. De Aston Martin-coureur was blij via de radio te horen dat Schumacher ongedeerd was en vindt dat de jonge coureur wat ruimte moet krijgen: "Een dergelijke fout kan enorm snel gemaakt worden", stelt Vettel. "Ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar het belangrijkste is dat er niets aan de hand is. Er bestaat ook geen twijfel over dat hij tot veel meer in staat is dan hij op dit moment laat zien. Ik denk dat jullie hem wat meer ruimte moeten geven."

VIDEO: De Haas VF-22 van Mick Schumacher breekt in tweeën