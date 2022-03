Vorige week konden de Formule 1-coureurs voor het eerst kennismaken met hun nieuwe auto’s tijdens de driedaagse testweek in Barcelona. Zij hadden hierbij genoeg dingen om aan te wennen, doordat de auto’s ten opzichte van vorig jaar behoorlijk veranderd zijn dankzij de nieuwe technische reglementen. De nieuwe aerodynamica moet het volgen en inhalen van andere bolides makkelijker maken en dat moet leiden tot meer actie op de baan.

Tot dusver zijn de coureurs overwegend positief. De gewenste effecten van de reglementsveranderingen lijken er min of meer te zijn, terwijl het grondeffect voor extra voordeel zorgt in de snelle bochten. Slechts twee echte minpunten hebben zij aangedragen: enerzijds het opnieuw gestegen gewicht van F1-auto’s en het beperkte zicht vanuit de cockpits. Dat wordt veroorzaakt door de grotere wielen en de kleine vleugeltjes boven de voorwielen.

Vooral eerste races wennen aan zicht

Daniel Ricciardo was een van de coureurs die het verminderde zicht heeft ervaren tijdens de test in Barcelona. Hij beweert ook dat de onboardcamera’s een vertekend beeld geven van wat de coureurs zien. “Je denkt misschien dat je meerijdt met een coureur, maar je krijgt niet echt het perspectief van de coureur”, zegt de McLaren-coureur. “Mijn punt is dat je niet zoveel ziet, punt. Dit jaar zie je minder, maar je went er ook aan en hebt wel referentiepunten en dergelijke. Het wordt in de loop van de tijd makkelijker, maar het is al niet geweldig sinds de tijd dat ze echt helemaal voorin en een stuk hoger in de auto zaten.”

Toch vreest Ricciardo niet dat het verminderde zicht grote gevolgen heeft voor de duels die coureurs met elkaar gaan uitvechten op het asfalt. “In de auto heb je altijd dingen die je niet ziet, dus je gebruikt ook veel intuïtie als je zij-aan-zij racet. Dat is tegelijkertijd ook de kunst van een goed duel. Je gebruikt je instinct of je vertrouwt op andere dingen om een actie te laten slagen of goed te verdedigen”, vervolgt de Australiër. “Ik denk dat er meer is waar we ons aan moeten aanpassen, vooral in de eerste fase van 2022. Maar na enkele races merken we daar niet echt meer iets van.”

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton grapte tijdens de test in Barcelona dat hij een kussen gaat gebruiken om iets hoger in de cockpit te zitten, maar Sergio Perez verwacht dat er maar weinig te doen valt aan de zitpositie. “We moeten zeker wennen aan het beter inschatten van de afstanden en het wiel-aan-wiel racen. Dat wordt nog een nieuwe uitdaging voor dit jaar.” Zijn teamgenoot bij Red Bull, Max Verstappen, merkte op dat het verminderde zicht vooral een rol kan gaan spelen op stratencircuits. “De banden zijn iets groter, dus het zicht is anders. Op een circuit als Barcelona is dit minder een probleem. Als je echter naar de stratencircuits gaat, wordt het een stukje uitdagender.”