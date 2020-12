F1-coureurs betwijfelen of 'outer circuit' gewenst spektakel brengt

Voor het tweede weekend op rij werkt de koningsklasse van de autosport een race af op het Bahrain International Circuit. Om een herhaling van zetten te voorkomen en de race mogelijk interessanter te maken voor fans, heeft de Formule 1 gekozen voor een alternatieve lay-out. Het zogenaamde 'outer circuit' heeft inmiddels veel kritiek gekregen, al zou de omloop op zondag wel meer spektakel moeten opleveren.

Inhalen lastig door vreemde tweede sector

Maar niet iedereen blijkt overtuigd. "Ik denk dat niet zo makkelijk wordt om in te halen als dat mensen verwachten", laat Carlos Sainz bijvoorbeeld weten. "In die smalle tweede sector is het erg lastig om elkaar te volgen. Dat komt vooral door de chicane die erin zit. Je kunt daardoor niet echt in de buurt van de auto voor je blijven. Inhalen is dus niet zo eenvoudig als dat het op basis van deze lay-out misschien lijkt", vervolgt de Spanjaard die zondag als achtste start. "De Formule 2-race was weliswaar interessant en leuk, maar dat zegt lang niet alles over het circuit. Formule 2-races zijn namelijk wel vaker vermakelijk om te kijken."

Zijn teamgenoot Lando Norris start door een gridstraf achteraan en is een vergelijkbare mening toegedaan. Hij denkt eveneens dat inhalen lastig wordt, al verwacht hij wel chaos op een andere manier. Vanzelfsprekend door de vele blauwe vlaggen op het korte circuit, maar ook door een grotere kans op schade. "De kerbs aan de buitenkant van de bochten zeven, acht en negen zijn behoorlijk link. Als je daar op een verkeerde manier overheen gaat, kun je de auto makkelijk beschadigen. Verder wijkt dit eigenlijk niet zoveel af van andere circuits, aangezien iedere baan wel zulke knelpunten kent. Alleen voor iedere ronde op een ander circuit werken we hier twee ronden af. Je komt alle obstakels dus vaker tegen."

Russell verwacht uitputtingsslag

Waar beide McLaren-coureurs voorspellen dat inhalen geen sinecure wordt, hoopt men bij Williams wel op veel actie en een gezond portie chaos. Het team uit Grove mist diens sterrijder George Russell en heeft voor een goed resultaat van Nicholas Latifi en Jack Aitken behoorlijk wat fortuin nodig. "Ik hoop inderdaad dat het chaotisch wordt, want dat kan ons enorm helpen", zo laat interim-teambaas Simon Roberts weten. Veel vertrouwen heeft hij er echter niet in. "De race kan op papier wel interessant worden, maar ik had voor Q1 ook veel chaos verwacht en bleef dat eigenlijk volledig uit. Dus of de race chaotisch wel wordt? Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar hoop het zoals aangegeven van wel."

De zorgen over het gebrek aan inhaalmogelijkheden worden tot slot ook gedeeld door Russell, die straks zijn eerste race achter het stuur van de Mercedes W11 als tweede mag vertrekken. De Brit houdt vooral rekening met een fysieke uitputtingsslag, des te meer doordat hij nog niet helemaal comfortabel in de auto zit. "Ik heb na de vrijdagse trainingen zelfs wat ijs op mijn schouders gehad, puur doordat de zitpositie niet top was. Als je niet helemaal comfortabel in de auto zit, dan gaat de race zeker vermoeiend worden. Helemaal als die over 87 ronden gaat."

