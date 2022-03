Wolff blij dat Saudische GP door kon gaan: "Goede show opgevoerd"

De Formule 1 krijgt al langere tijd kritiek op het feit dat het zich inlaat met twijfelachtige landen en regimes. Ook Saudi-Arabië hoort tot de lijst landen waar de Formule 1 niet thuishoort, stellen mensenrechtenorganisaties en personen binnen en buiten de sport. Afgelopen weekend was de sport voor de tweede keer te gast op het Jeddah Corniche Circuit, maar tijdens de eerste vrije training viel er een raket op zo’n 15 kilometer van het circuit. Deze viel op een opslag van Aramco, een van de grote geldschieters van de Formule 1. De aanslag werd opgeëist door de Houthi-rebellen, maar dergelijke raketaanvallen komen regelmatig voor in Saudi-Arabië. Het land is al jaren verwikkeld in een conflict met Jemen.

Na de raketaanval voelden sommige coureurs zich niet meer veilig in Jeddah. Dat kwam ter sprake in de rijdersbriefing op vrijdagavond. Ondanks dat F1-baas Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Bin Sulayem het doorgaan van de race aangekondigd hadden, zaaiden de rijders twijfel over de veiligheid en werd de vraag gesteld of ze überhaupt wel zouden willen racen. Op een gegeven moment waren coureurs unaniem over een boycot, maar de officials van de Formule 1, teambazen en lokale autoriteiten konden de coureurs overtuigen dat de veiligheid van het circus gewaarborgd was. Op zondag na de race benadrukte Mercedes F1-teambaas Toto Wolff nog eens dat de coureurs niet onder druk gezet zijn tijdens de gesprekken.

“Wij hebben van onze kant niet aan de coureurs getrokken, er zijn gewoon goede gesprekken gevoerd”, zegt de Oostenrijker. “Toen de teambazen in gesprek waren met de coureurs werd er eerlijk gesproken, er is niemand onder druk gezet. Maar misschien is dat op een andere manier opgevat. Uiteindelijk ging het erom dat we een goede show neergezet hebben, het was een spektakel. Wat dat betreft hebben we als sport geleverd en dat is wat de sport over het algemeen moet doen. Om eerlijk te zijn kom ik hier al vijf jaar en zie ik de veranderingen. Ik herhaal wat ik eerder zei: Dit is waar we staan, maar er is nog heel veel te doen. Echt heel veel.”

Wolff voorstander van race in Saudi-Arabië: "Ze moeten een kans krijgen"

De rijdersvakbond van de Formule 1 deelde vrijdagavond een verklaring omdat er toch wel wat zorgen waren over de veiligheid van het circus. Een boycot was op dat moment al afgewend, maar coureurs hebben aangekondigd dat er alsnog gesproken moet worden over de toekomst van de wedstrijd in Saudi-Arabië. Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft aangegeven niet blind te zijn voor de zorgen die coureurs hebben, maar stelt dat de sport een belangrijke rol kan spelen in de “modernisering van het land”.

Wolff vindt ook dat de inwoners van Saudi-Arabië een kans moet krijgen om hun goede kant aan de wereld te tonen. “Delen Saudi-Arabië en sommige andere landen in het Midden-Oosten dezelfde normen en waarden als wij in Europa? Nee, zeker niet”, vervolgt Wolff. “Staan ze voor waar wij willen dat ze voor staan? Ook niet. Kunnen wij deze plek, door hier met de Formule 1 heen te gaan, in een goed daglicht zetten en zo zorgen dat dit een betere plek wordt? Ik denk het wel. Ik kom hier liever om dit gebied in een goed daglicht te zetten dan dat we het negeren: ‘Ik wil hier niet heen, ik wil niet weten wat er hier gaande is’.”