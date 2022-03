‘F1-coureurs krijgen meer inspraak in belangrijke beslissingen’

De Formule 1-coureurs krijgen een belangrijkere stem in de besluitvorming over de toekomst van de sport, aldus Sky Sports-verslaggever Craig Slater. De komende weken zullen er meer gesprekken gevoerd worden tussen de rijders onderling en met de Formule 1-top om de puntjes op de i te zetten. “Ze willen invloed hebben op de belangrijke beslissingen binnen de sport, waaronder waar de Formule 1 in de toekomst gaat racen”, meldt F1-expert Slater. “Dit onderwerp staat al langer op de agenda, maar de gebeurtenissen in Saudi-Arabië van afgelopen weekend hebben een en ander in een stroomversnelling gebracht.”

In Jeddah vond afgelopen weekend op vrijdagavond een urenlang crisisoverleg plaats tussen de coureurs, de teambazen en de Formule 1-leiding. Eerder op de dag werd er een aanslag gepleegd op een olieraffinaderij van Aramco, zo’n vijftien kilometer verderop. Er werd gesproken over het al dan niet door laten gaan van de race. Uiteindelijk werd er besloten om te gaan racen, al waren veel coureurs kritisch over het feit dat de sport überhaupt gekozen heeft voor een Grand Prix in Saudi-Arabië. In de toekomst moeten de rijders een belangrijkere stem krijgen in de beslissingen waar de sport naartoe reist.

Slater legt uit: “De coureurs zijn nu veel meer het gezicht van de sport dan vijf of tien jaar geleden, door de omarming van social media en digitale platformen als Netflix met Drive to Survive. De F1 gebruikt de rijders en hun persoonlijkheden steeds meer om de boodschap van de sport uit te dragen. De rijders willen ook achter die boodschap staan. De beste manier is om input te hebben in het beslissingsproces voor strategische besluiten.”