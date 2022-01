Waar brachten de coureurs na het F1-seizoen hun vakantie door?

Max Verstappen vloog na het FIA-gala de oceaan over richting de Verenigde Staten. Samen met vriendin Kelly Piquet bracht de regerend wereldkampioen zijn vakantie door in Miami. Inmiddels is de Red Bull-coureur weer in Monaco en bereidt hij zich voor op het verdedigen van zijn wereldtitel in 2022. Om zichzelf scherp te houden, reed Verstappen mee in de 24 uur van Le Mans Virtual. Het is niet onbekend dat de coureur ook van een potje sim racen houdt. Helaas zorgde een crash ervoor dat de wedstrijd voor Team Redline na zeven uur al ophield.

Valtteri Bottas ging samen op ontdekkingstocht in het thuisland van zijn Australische vriendin Tiffany Cromwell. Cromwell is een professioneel wielrenster en dus werd er ook nog getraind op de racefiets. Het merk van de gehuurde auto lag uiteraard voor de hand. De Fin kon op deze manier al mooi kennismaken met de Italiaanse bolides. Bottas zit momenteel weer in Finland en stoomt zich klaar voor zijn eerste meters bij het team van Alfa Romeo.

Daniel Ricciardo maakte van de gelegenheid gebruik om wat tijd in te halen met vrienden en familie in Australië. De McLaren-coureur kon ze vanwege corona weinig zien in 2021 en dat vond de goedlachse Australiër maar al te lastig. Na aankomst in zijn thuisland volgde een verplichte quarantaine, maar inmiddels geniet Ricciardo volop van de tijd met zijn familie.

De temperatuur in Abu Dhabi was Ricciardo's teamgenoot Lando Norris zo goed bevallen, dat de Brit onder meer wat dagen doorbracht in het nabijgelegen Dubai. Met een aantal buggy's scheurde Norris met zijn vriendin en vrienden rond in de woestijn. De McLaren-coureur mag zich 11 februari weer melden in het McLaren Technology Centre, wanneer de nieuwe auto van de Britten wordt voorgesteld.

Nicholas Latifi besloot na zijn tweede Formule 1-seizoen bij Williams de vakantie door te brengen op de Malediven. Samen met zijn vriendin heeft de Canadees inmiddels het een en ander verkend op de fiets. Geen verkeerde locatie om tot rust te komen en uitermate geschikt om goed voorbereid aan de start te staan in het nieuwe seizoen.

En waar de meeste coureurs voornamelijk de zon opzochten, stond Haas-rijder Nikita Mazepin in zijn vakantie op een snowboard. De Rus werd kort voor de start van de Grand Prix van Abu Dhabi getroffen door het coronavirus en moest zodoende in isolatie. Gelukkig is dit goed afgelopen voor Mazepin en kon hij in zijn vakantie rustig op de snowboard staan. Inmiddels is de Rus alweer aan het trainen geslagen.

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly ging met een heerlijk gevoel de winterstop in. De Fransman kende een uitermate sterk F1-seizoen en besloot dit met zijn vriendin te vieren in het Zwitserse Verbier. Intussen zit Gasly met zijn persoonlijke trainer in Los Angeles om zo fit mogelijk aan de wintertests in Barcelona te kunnen beginnen.

Fernando Alonso onderging in de afgelopen weken een operatie aan zijn kaak. Naar aanleiding van een fietsongeluk vorig jaar waren er titanium platen in zijn gezicht geplaatst, maar deze mochten er weer uit. De Spanjaard is nu herstellende van de ingreep, maar verwacht op tijd fit te zijn voor de wintertest in Barcelona. De Alpine-coureur was verder op zijn kartbaan te vinden en leidde het Alpine-team tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans.

Ferrari-coureur Charles Leclerc pakte kort na de laatste Grand Prix het vliegtuig naar Mexico, om samen met een hoop vrienden en zijn vriendin lekker te relaxen in de zon. Inmiddels zijn de trainingen weer begonnen en heeft hij de Mexicaanse zon ingeruild voor de Italiaanse sneeuw. In de Dolomieten lijkt de Monegask een loodzware training te hebben in de bergen.

Lance Stroll brengt zijn vakanties zoals bekend graag door op de golfbaan. Het hoogtepunt voor de Canadese Aston Martin-coureur was ongetwijfeld zijn eerste hole-in-one. Het mag gezegd worden: dat is echt een knappe prestatie!

Yuki Tsunoda besloot na een bomvol F1-seizoen terug te keren naar Japan. De AlphaTauri-coureur spendeerde daar een aantal dagen met zijn vrienden om zo zijn eerste jaar in de koningsklasse te verwerken. Inmiddels de Japanner weer in Italië, hoogstwaarschijnlijk in Faenza.

George Russell staat aan de vooravond van wellicht zijn belangrijkste raceseizoen ooit, maar nam uiteraard ook tijd voor vakantie na het seizoen van 2021. De locatie van zijn bestemming is onbekend, maar duidelijk is dat Russell de zon wel heeft opgezocht.