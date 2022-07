F1-coureurs hopen dat Vettel aanblijft als GPDA-bestuurslid

Aan het einde van het Formule 1-seizoen 2022 neemt Sebastian Vettel afscheid van de sport. Dat maakte hij donderdagmiddag met zijn eerste bericht op Instagram bekend. Hij gaf daarin aan graag meer tijd door te willen brengen met zijn vrouw en kinderen, terwijl hij later op de dag ook erkende dat zijn bewustwording over klimaat en milieu een rol heeft gespeeld in zijn besluit om de helm aan de wilgen te hangen. Dat betekent dat Aston Martin op zoek moet naar een vervanger voor Vettel, terwijl de rijdersvakbond GPDA mogelijk ook een vacature te vullen heeft.

Vettel is sinds 2010 al een van de bestuursleden van de GPDA. Anno 2022 heeft hij gezelschap van Mercedes-coureur George Russell en Anastasia Fowle, die ook juridisch adviseur van de organisatie is. Voorzitter van het gezelschap is voormalig F1-coureur Alex Wurz. Als het aan diverse coureurs ligt, blijft de samenstelling van het GPDA-bestuur onveranderd. Zo ziet Esteban Ocon de afzwaaiende Vettel als een geweldige ambassadeur voor alle coureurs "die zijn stem verheft als er zorgen om de veiligheid zijn, evenals kwesties rond coureurs die hem niet bevielen". De conclusie van de Alpine-coureur is dan ook een heldere: "Wat dat betreft hoop ik dat hij niet al te ver weg blijft van de paddock."

Ook Daniel Ricciardo zou graag zien dat Vettel aanblijft. Mocht dat niet gebeuren, dan moet zijn vervanger wel over enigszins dezelfde eigenschappen beschikken. "Misschien moeten we kijken of hij door wil gaan. Hij heeft het zeker goed gedaan", antwoordt de McLaren-coureur op een vraag van Motorsport.com. "Seb is iemand die meestal zegt waar het op staat en dan bedoel ik niet op een agressieve manier, maar hij is heel eerlijk en direct. Met onderwerpen als veiligheid moet er niet om de hete brij heen gedraaid worden. Ik denk dus dat zijn karakter heel goed bij die positie past. We gaan het zien, het nieuws is voor iedereen heel vers. Ik gok dat we het intern gaan bespreken en gaan nadenken wie een goede vervanger kan zijn, maar hij was geweldig voor ons."

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas sluit zich aan bij de bevindingen van Ricciardo. Hij vindt het prettig dat Vettel hardop vraagtekens bij bepaalde kwesties durfde te plaatsen. "Ik denk dat het moeilijk is om Seb in zo'n soort rol te vervangen door hoe hij is - hij is rechtdoorzee, direct en draait nergens omheen. Hij zegt het zoals het is en zet vaak hardop vraagtekens bij dingen. Ik hoop dat hij doorgaat. Ik weet niet of hij daar zin in heeft, maar dat zou geweldig zijn."