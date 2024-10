Ondanks de lange pauze tussen Singapore en Austin gaat het ook in aanloop naar de USGP nog altijd over het taalgebruik van Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen kreeg van de FIA een taakstraf opgelegd voor zijn woordkeuze tijdens de persconferentie voorafgaand aan het weekend in de Aziatische eilandstaat. Als reactie hierop besloot de Nederlander zo min mogelijk woorden vuil te maken gedurende de daaropvolgende mediasessies.

Verstappen ontving veel support vanuit de overige coureurs. George Russell, voorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association (GDPA), zegt het volgende over de situatie: “De coureurs hebben onderling veel besproken rondom het schelden. Het is een beetje suf dat het zo ver heeft moeten komen”, meent de Mercedes-coureur. Hoewel er onder elkaar veel discussie heeft plaatsgevonden is het nog niet tot een gesprek met de FIA gekomen. “We hopen dat volgende week te doen, in Mexico. Maar als collectief zitten we op dezelfde pagina. Volgende week zullen we waarschijnlijk een statement voor jullie (de media) brengen, vanuit de rijdersbond.”

Men moet nog even afwachten wat het definitieve standpunt van de GDPA is, maar Russell verklapt alvast dat de coureurs zich comfortabel genoeg moeten voelen om emoties over de boordradio te uiten. Het is dan aan de uitzenders om scheldwoorden eruit te filteren. “Over het algemeen willen we niet dat het heetst van de strijd, de emotie van de coureur tijdens de race, wordt ontnomen. Het is ontzettend lastig voor coureurs die continu een microfoon dragen. Je bent in discussie met je team en tegelijkertijd zit je midden in het gevecht.”

De Brit meent echter ook dat het de taak van de coureurs is om meer op hun woorden te letten tijdens officiële mediasessies. “In dit soort omgevingen moeten we misschien meer bewust zijn van onze woordkeuze. Volgende week hebben we hopelijk een collectieve brief opgesteld of iets dergelijks, die we met iedereen willen delen”, aldus de voorzitter van de rijdersvakbond. De precieze straf van Verstappen is nog niet gecommuniceerd. De 27-jarige coureur heeft aangegeven in Austin wederom van plan te zijn korte antwoorden te geven tijdens de mediasessies georganiseerd door F1.