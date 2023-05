Sinds de eerste editie in 2016 hebben de toeschouwers op het stratencircuit in Baku een hoop spektakel voorgeschoteld gekregen. De editie van 2023 was er echter eentje om te vergeten: Op alle fronten van het veld was er maar weinig actie te zien. Hoewel het circuit een recht stuk heeft van ruim twee kilometer, bleek het voor veel coureurs lastig te zijn om in het spoor van de voorligger te blijven. Dit had mede te maken met de DRS-zone, die dit jaar honderd meter korter was gemaakt.

Coureurs twijfelden vrijdag tijdens de rijdersbriefing al of dit een goede keuze was van de FIA. Ook na de kleurloze sprintrace op zaterdag besloot de organisatie niet in te grijpen. Naderhand was Lewis Hamilton het niet eens met deze beslissing. “Ik begrijp niet waarom ze dat gedaan hebben. We hebben altijd goede races gehad met de oude DRS-zone. Tegen de tijd dat je de vleugel opendeed, was het al te laat.” Alexander Albon deelt de mening van zijn collega: “Vorig jaar liet zien dat er niks mis mee was. Ik denk dat ze er zelfs nog honderd meter aan vast hadden kunnen plakken. We hebben het er vooraf over gehad. Deze auto’s zijn moeilijk te volgen naarmate de load op de auto zwaarder wordt. De slipstream werkte niet zo goed als vorig jaar, daarom zie je weer zo’n DRS-trein.”

Taak van de FIA

Het gebrekkige effect van de DRS is naast de baan ook zeker niet onopgemerkt gebleven. McLaren-teambaas Andrea Stella zag zijn stercoureur Lando Norris er alles aan doen om Nico Hülkenberg – die op veel oudere banden rondreed - te passeren. “Als je vijf tot tien meter dichter bij je achterligger rijdt, kun je ineens wel proberen aan te vallen. Voor ons was dit in Baku niet het geval, dus een langere DRS-zone was voor ons zeker gewenst geweest.” Alpine’s sportief directeur Alan Permane benadrukt dat teams bevooroordeeld kunnen zijn over dergelijke zaken. De FIA heeft immers als enige het recht om het activatiepunt te verschuiven. “We moeten voorzichtig zijn met onze uitspraken en aan wie we het vragen. Als je namelijk voorop ligt, wil je juist niet dat de DRS-zone lang is. Als je daarentegen een snellere raceauto hebt dan een kwalificatieauto, wil je juist dat deze zo lang mogelijk is. Daarom denk ik dat we dit soort zaken over moeten laten aan de FIA, aangezien zij beschikken over alle data. Zij hebben een afdeling die specifiek gericht is op dit soort zaken. Ik denk dat ze vonden dat inhalen vorig jaar iets te gemakkelijk ging, en dat ze het daardoor verkort hebben.”