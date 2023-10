Netflix is inmiddels bezig met het filmen van het zesde seizoen van de Formule 1-serie Drive to Survive. Bovendien rond men momenteel het tweede seizoen van de serie Full Swing over het golfkampioenschap PGA Tour af. In de aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas laat de streaminggigant beide werelden samenkomen. Op dinsdag 14 november strijden vier Formule 1-coureurs en vier golfers uit de PGA Tour om The Netflix Cup. Dat doen ze op Wynn Golf Club, een golfbaan van achttien holes aan de Las Vegas Strip, tijdens het eerste sportevenement dat live door Netflix wordt uitgezonden.

Alexander Albon, Pierre Gasly, Lando Norris en Carlos Sainz zijn de coureurs die de eer van de Formule 1 verdedigen tijdens het evenement, terwijl Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa en Justin Thomas acte de présence geven namens de PGA Tour. Iedere F1-coureur wordt gekoppeld aan een topgolfer om een duo te vormen en samen werken ze een matchplay-toernooi af. Na acht holes wordt de balans opgemaakt en gaan de twee beste koppels door naar de negende en laatste hole, waar ze strijden om de winst in The Netflix Cup.

"Het aanhoudende succes van Drive to Survive heeft een significante rol gespeeld in de groei van de Formule 1 in de Verenigde Staten, wat uiteindelijk heeft geleid tot de komst van een derde Amerikaanse race", zegt Emily Prazer, commercieel directeur van de Grand Prix van Las Vegas. "Het is dan ook passend dat we ons allereerste raceweekend aftrappen met een leuk evenement dat door fans van de Formule 1 en de PGA Tour over de hele wereld gestreamd kan worden."

De F1-coureurs die zijn uitgekozen voor de inaugurele The Netflix Cup zijn allemaal fervent golfers. Albon staat regelmatig zelf op de golfbaan en kan advies vragen aan zijn vriendin Lily He, die zelf als profgolfer actief is op de LPGA Tour. Ook Gasly, Norris en Sainz slaan regelmatig een balletje. Laatstgenoemde was eind september zelfs een van de deelnemers aan de All-Star Match van de Ryder Cup, een golftoernooi waarbij de beste Europese golfers het opnemen tegen de beste Amerikaanse golfers. Gekoppeld aan een golfer met een beperking nam hij het in een matchplay-format op tegen onder meer toptennisser Novak Djokovic.