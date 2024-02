F1-coureurs eren hun helden: iconische helmen op herhaling

Jos Verstappen (Arrows Supertec)

Max Verstappen is niet de eerste coureur die een buiging maakt naar het verleden. Veel Formule 1-coureurs gingen hem voor bij het eren van hun helden in de koningsklasse van de autosport. Een overzicht:

Damon en Graham Hill

Graham Hill Photo by: Motorsport Images 1996 Japanese Grand Prix.Suzuka, Japan.11-13 October 1996.Damon Hill (Williams Renault) celebrates clinching the World Championship with his mechanics and his wife Georgie.World Copyright - LAT Photographic

Eerbetoon en familietraditie ineen. Graham Hill reed eind jaren vijftig van de vorige eeuw al met de kleuren donkerblauw en wit afkomstig van de London Rowing Club. Hill roeide daar voor hij Formule 1-coureur werd. De acht witte strepen symboliseren de bladen van de roeispanen. Zoon Damon nam het ontwerp in de jaren negentig over.

Mick en Michael Schumacher

Mick Schumacher Photo by: Glenn Dunbar Michael Schumacher (Benetton B194 Ford) Mick Schumacher, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Twee keer reed Mick Schumacher met het helmdesign van zijn vader. De eerste keer was in 2017. Mick reed op Spa een demonstratie in de Benetton B194 waarmee Michael in 1994 wereldkampioen werd. In 2021 was Mick inmiddels zelf F1-coureur en deed hij het nog eens dunnetjes over. Opnieuw op Spa reed hij met het zwart-rood-goud van de Duitse vlag, dertig jaar na het F1-debuut van zijn vader.

Kimi Raikkonen en James Hunt

James Hunt Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Lotus F1 met James Hunt helm Photo by: XPB Images

James Hunt liet zich bij het ontwerp van zijn helm inspireren door zijn schooltijd. De wereldkampioen van 1976 koos voor een zwarte basis voorzien van drie banden in rood, blauw en geel, de kleuren van Wellington College. Kimi Räikkönen bracht in 2012 een ode aan zijn held door tijdens de Grand Prix van Monaco een James Hunt-livery te dragen.

Lewis Hamilton en Ayrton Senna

Ayrton Senna Photo by: Motorsport Images Lewis Hamilton, McLaren Photo by: Motorsport Images

Misschien wel de meest herkenbare helm in de Formule 1, vooral in combinatie met de McLaren-Marlboro livery. Ayrton Senna reed zijn hele carrière met de iconische helm in de kleuren van de Braziliaanse vlag. Simpel, maar uniek. Lewis Hamilton droeg aan het begin van zijn carrière als bewijs van respect een vergelijkbaar ontwerp.

Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Niki Lauda

Niki Lauda (Ferrari 312T2) Photo by: Motorsport Images Sebastian Vettel, (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes) Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Niki Lauda. Photo by: Ercole Colombo

Niki Lauda overleed enkele dagen voor de Grand Prix van Monaco van 2019. Als ultieme eer besloten wereldkampioenen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton met een helmontwerp van Lauda te starten. Toeval of niet, ze kozen beiden voor een eigen variant. Vettel voor de helm uit Lauda's Ferrari-periode, Hamilton voor het latere McLaren-ontwerp.

Charles Leclerc en Gilles Villeneuve

Gilles Villeneuve in zijn McLaren-dagen Huldehelm van Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

Gilles Villeneuve wordt door zijn rijstijl nog steeds door veel coureurs als een groot voorbeeld gezien. Charles Leclerc besloot in 2023 dan ook zijn helmdesign over te nemen voor de Canadese Grand Prix. Aanvankelijk was de familie Villeneuve niet erg blij met dat eerbetoon, maar uiteindelijk gingen ze overstag en mocht Leclerc met de helm rijden.

Gasly_Insta_1 François Cevert Photo by: LAT Photographic De helm van Jean Eric Vergne in de kleuren van François Cevert Photo by: Andre Vor / Sutton Images

François Cevert is in Frankrijk nog steeds een begrip. Cevert geldt als een van de getalenteerdste Franse coureurs ooit. Hij reed slechts vijf seizoenen F1, waarvan vier bij Tyrrell. Cevert overleed in 1973 op Watkins Glen, in voorbereiding op de USGP. Pierre Gasly en Jean-Eric Vergne brachten een eerbetoon aan Le Petit Prince.

Mika Hakkinen, Mclaren Mercedes Photo by: Sutton Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Dat niet alleen overleden coureurs het respect krijgen dat ze verdienen, bewijst onder andere Max Verstappen, maar ook Valtteri Bottas. De Fin droeg tijdens de Grand Prix van Monaco van 2018 de kleuren van landgenoot en tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen die precies twintig jaar daarvoor de race in het prinsdom wist te winnen.

Marcus Ericsson en Ronnie Peterson

Ronnie Peterson, Lotus-Ford Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images Marcus Ericsson, Caterham F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ronnie Peterson won tot zijn tragische dood in 1978 tien GP's en was dicht bij een wereldtitel. Marcus Ericsson reed in 2014 met de kleuren van Petterson en de Zweedse vlag. "We komen uit dezelfde stad, Örebro", zei Ericsson. "Hij was naar mijn mening een van de beste coureurs ooit in de Formule 1, dankzij zijn unieke rijstijl. Hij was de meester van de drift."