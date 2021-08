F1-coureurs maken zich op voor Zandvoort: “Monaco zonder muren”

Over een week is het dan eindelijk zover: de eerste Nederlandse Formule 1-race sinds 1985. Eigenlijk zou de koningsklasse van de autosport vorig jaar al terugkeren naar Zandvoort, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Voor dit jaar werd het licht wel op groen gezet, zij het met minder publiek en een afgeslankt programma. Zodoende gaan de coureurs vrijdag om 11.30 uur naar buiten voor de eerste vrije training voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021, zoals het evenement officieel heet.

Voor Ferrari-coureur Charles Leclerc is Zandvoort geen onbekend terrein. Hij racete er eerder in de Europese Formule 3. “Ik heb er eerder gereden, maar niet op de nieuwe configuratie - ze hebben een paar dingen veranderd”, laat de Monegask weten op een vraag van Motorsport.com. “Maar het klopt dat ik er eerder heb gereden. Ik ben dol op deze baan. Het is een erg leuk circuit. Vooral de kwalificatie wordt geweldig. Wat betreft de race: met de huidige Formule 1-auto’s zou het wel eens lastig kunnen worden om in te halen.”

Leclerc heeft al een paar proefrondjes over het vernieuwde circuit gereden in de simulator. “Het ziet er goed uit en het voelt ook goed”, zegt de tweevoudig Grand Prix-winnaar, die zevende staat in het klassement. “De aanpassingen die ze hebben gedaan, moeten het makkelijker maken om in te halen, maar of ze voldoende zijn om voor veel inhaalacties te zorgen, weet ik niet. Maar het wordt spannend, in de zin van dat het altijd spannend is om naar een nieuw circuit te gaan.”

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly heeft eveneens in de simulator al kennisgemaakt met het duinencircuit. “Ja, ik vind het een soort van Monaco zonder muren”, laat de 25-jarige Fransman aan Motorsport.com weten. Over de Arie Luyendykbocht, die speciaal voor de Formule 1 van een serieuze banking is voorzien om aan het einde van het rechte stuk een inhaalmogelijkheid te creëren, zegt de nummer acht in het kampioenschap: “Die is makkelijk volgas, niets bijzonders. Je voelt je een paar seconden net een IndyCar-coureur, maar daarna komt al snel het Formule 1-gevoel weer terug.”

Ook Gasly verwacht niet veel inhaalacties tijdens de Formule 1-race in Zandvoort. “De kwalificatie wordt extreem belangrijk”, aldus de winnaar van de Italiaanse Grand Prix van vorig jaar. “We verwachten namelijk dat het zeer lastig wordt om in te halen tijdens de wedstrijd. Maar hopelijk zit ik ernaast, want als coureur zijnde heb je graag spannende gevechten en een goede race. Maar als ik er objectief naar kijk, dan zijn er niet veel lange rechte stukken, dus dat kan nog wel eens een lastige worden.”

Next level

McLaren-rijder Lando Norris hoopt dat er minimaal één plek op het circuit zal zijn waar kan worden ingehaald. Net als Leclerc kent ook de 21-jarige Brit de baan in Zandvoort nog uit zijn Formule 3-periode. En Norris deed het zeker niet onaardig: in 2017, het jaar waarin hij de titel in de Europese F3 pakte, won hij twee van de drie races op Zandvoort na van pole-position te zijn gestart. In de derde race was er een derde plaats. “Het was een hobbelig en heel tricky circuit”, herinnert Norris zich, wanneer Motorsport.com hem op Spa-Francorchamps spreekt. “Het is een beetje een old school baan. In veel bochten was er niet veel uitloopmogelijkheid. Maar ik vond het een zeer cool circuit, sommige delen van de baan zijn heel snel. Maar inhalen was nagenoeg onmogelijk. Dus het enige waarop ik hoop is dat er op zijn minst één plek is waar het kan, en ik ga ervan uit dat die plek bij de eerste bocht zal zijn. Al vraag ik me af het zelfs daar makkelijk gaat lukken. We zullen moeten afwachten.”

Norris heeft de nieuwe versie van de baan met de banking in de Hugenholtzbocht en Arie Luyendykbocht nog niet uitgebreid geprobeerd in de McLaren-simulator in Woking. “Ik heb een paar rondjes gedaan, maar niet zoveel. Ik zal na er dit weekend nog wel meer doen, denk ik. Het is anders geworden, maar veel belangrijke of coole delen van het circuit zijn onveranderd gebleven, wat altijd goed is.”

Carlos Sainz Jr. heeft vooral hoge verwachtingen van de Arie Luyendykbocht. “Ik heb er geracet toen er nog geen banking was, maar die banking zal alles veranderen”, zegt de coureur van Scuderia Ferrari in gesprek met Motorsport.com. “Het zal de baan nog sneller maken. En in de Formule 3 was het circuit al krankzinnig snel. Het was een genot om er te rijden. En heel smal. Ik begrijp niet hoe de Formule 1 verwacht dat wij daar gaan inhalen. Maar een kwalificatieronde over deze baan wordt volgens mij een serieuze uitdaging voor de coureurs.”

Sainz heeft de bocht - en de rest van het circuit - net als teamgenoot Charles Leclerc al even geprobeerd in de simulator in Maranello. “Ik heb recentelijk twintig rondjes gedaan, gewoon om me een beetje voor te bereiden en te kijken hoe het was. En de banking is serieus. We hebben het in Mugello ook over banking in de bochten, maar dit is veel steiler. Dit is next level als je het over banking hebt! We gaan het zien. Het zijn snelle, korte rondjes. Ik ga geen rondetijden noemen, maar het zit heel dicht bij Oostenrijk, ergens tussen Canada en Oostenrijk in. Het is dus een van de kortste rondjes op de kalender.”