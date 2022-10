F1-coureurs bespreken kraan-incident in Austin

De verreiker kwam in actie nadat Carlos Sainz crashte in de eerste ronde van de Japanse Grand Prix. Coureurs waren furieus: acht jaar eerder kwam Jules Bianchi op hetzelfde circuit in Suzuka om het leven na een aanrijding met een dergelijk voertuig. Sinds de race op Suzuka hebben coureurs zich beraad op vervolgstappen, maar ze zijn ook in gesprek gegaan met FIA-president Mohammed ben Sulayem. Tijdens de rijdersbriefing van vrijdag, na de tweede vrije training voor de GP van Amerika, zal het onderwerp formeel op de agenda staan. FIA-wedstrijdleiders Niels Wittich en Eduardo Freitas zijn dit weekend allebei aanwezig op het Circuit of the Americas.

GPDA-directeur George Russell zegt dat de FIA oplossingen moet vinden om de inzet van dergelijke voertuigen veiliger te maken. “Alle coureurs hebben hun zorgen uitgesproken”, reageert de Mercedes-coureur op een vraag van Motorsport.com. “De meeste van ons hebben contact gehad met Mohammed en hebben zijn mening gehoord. We gaan vrijdag tijdens de rijdersbriefing om tafel om het te bespreken, dan horen we ook wat de wedstrijdleiders erover te zeggen hebben. We zijn het er in ieder geval over eens dat dit niet juist was. Dit mag niet gebeuren. Dan moeten we als coureurs gezamenlijk besluiten of we ermee akkoord gaan dat zo'n voertuig de baan op komt, maar zo ja: onder welke omstandigheden? Alleen op rechte stukken waar we niet mogen slingeren om de banden op te warmen? Misschien moeten we een maximale snelheid opleggen in minisectors. Misschien kunnen we iets doen met de radiocommunicatie dat er een voertuig op de baan is. We moeten samenwerken om tot een betere oplossing te komen.”

FIA erkent dat dit niet had mogen gebeuren

Volgens Russell heeft de FIA positief gereageerd. “Het is niet aan mij om namens Mohammed te spreken, maar ze erkennen dat dit absoluut niet had mogen gebeuren. Ik denk dat het nu aan ons is om te begrijpen waarom het gebeurde. Er zijn natuurlijk veel factoren die hiermee te maken hebben. De taalbarrière tussen de marshals en de FIA hoort daar ook bij. We moeten het proberen te begrijpen en hun kant van het verhaal horen, ik ben er vrij zeker van dat ze onze kant van het verhaal al kennen.”

Gevraagd naar de communicatie met de FIA-president, zegt Russell: “Ik vind dat mijn band met Mohammed heel goed is. Elke paar weken hebben we wel contact, zeker als er een probleem is. We werken aan meer transparantie, aan het budgetplafond, aan de boetes en meer. We hebben verzekering gekregen dat er meer transparantie komt, dat is belangrijk voor de toekomst van de sport.”

Video: Pierre Gasly woedend over kraan op het circuit