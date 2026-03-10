F1-coureurs tussen hoop en vrees naar Shanghai: "Enorme uitdaging"

Na een lange en intensieve voorbereiding met drie testronden, debuteerde afgelopen weekend dan eindelijk de nieuwe Formule 1. Voor de race in Melbourne was er al van alles gezegd en geschreven over die nieuwe regels en hoe die zijn uitwerking zouden hebben op de baan.

Termen als energiebeheer, boostmodus, actieve aerodynamica, superclipping en megajoules vlogen links en rechts door de paddock. Uiteindelijk kon zondag na de Grand Prix de balans worden opgemaakt en de reacties onder zowel als coureurs waren niet onverdeeld positief.

Onder andere Charles Leclerc toonde zich kritisch. Weliswaar bekroonde hij in Melbourne een prima race met een derde plaats, maar de Monegask was niet onverdeeld positief over het 'nieuwe rijden'. "Misschien zit er nu meer een strategische gedachte achter elke actie, omdat je weet dat je een prijs betaalt voor elke keer dat je de boostknop gebruikt. Daardoor probeer je meerdere stappen vooruit te denken om uiteindelijk als eerste te kunnen eindigen."

Ook het komende Grand Prix-weekend in Shanghai baart hem zorgen, vooral omdat er met de sprintrace minder tijd is om te trainen en er met een nieuw circuit een onbekende factor wordt toegevoegd. "Ik denk dat het cruciaal, maar ook extreem moeilijk zal zijn om in Shanghai alles perfect op orde te hebben", blikte de Ferrari-coureur alvast vooruit. "Dat is wat we dit weekend hebben geprobeerd, maar zelfs toen we aan de start stonden, hadden we nog niet alles onder controle. Dus een sprintrace zo vroeg in het seizoen zal voor iedereen een enorme uitdaging zijn. Het wordt erg lastig."

Ook Andrea Kimi Antonelli benadrukte dat er in het sprintraceformat - met één training en daarna direct een kwalificatie - maar weinig tijd is om de nieuwe auto's en systemen optimaal te kalibreren voor het circuit. "Natuurlijk hebben we veel getest, maar testen is één ding en een raceweekend is compleet anders. In Shanghai is het belangrijk om alles perfect op orde te hebben, want we hebben maar één vrije training en dan gaan we direct door naar de kwalificatie."

Andrea Kimi Antonelli had in Melbourne weinig reden tot klagen: hij werd tweede. Foto door: William West / AFP via Getty Images

Mercedes lijkt - afgaand op het resultaat in de Australische GP - zijn zaakjes goed voor elkaar te hebben en dus was Antonelli iets minder benauwd voor de komende race dan Leclerc. "China zou een veel meer rechttoe rechtaan race moeten zijn wat betreft de energieverdeling", aldus de Italiaan. "Deze race [Melbourne] was waarschijnlijk de moeilijkste start van het seizoen, omdat het zo zwaar is voor de energie met zoveel rechte stukken achter elkaar. Ik denk dat het een enorme leerervaring was voor ons coureurs."

Pierre Gasly was in Melbourne al een van de criticasters van het nieuwe reglement. In China is volgens de Franse Alpine-coureur met slechts één vrije training te weinig tijd om de auto af te stemmen op de specifieke eisen van het circuit en zal de uitslag van de sprintkwalificatie dus deels op geluk aankomen. "Wie het beste [in Shanghai] aankomt, zal een enorm voordeel hebben."

"Dat was in normale sprintraces al het geval", vervolgde Gasly. "We hebben niet zoals gebruikelijk drie vrije trainingen om ons optimaal voor te bereiden op de kwalificatie. Ik denk dat het een zeer zware uitdaging zal worden, maar dat geldt voor iedereen."