F1-coureurs bekritiseren ‘gevaarlijk’ jojo-racen na F1-sprint Silverstone

"De eerste ronde was pure chaos door verschillen in het energiemanagment”, zei McLaren-coureur Oscar Piastri nadat hij zaterdag als zevende was geëindigd in de sprintrace op Silverstone. “Op sommige momenten was het eerlijk gezegd behoorlijk gevaarlijk, maar dit is nu eenmaal wat we hebben... Daarna was het volgen van andere auto's vooral heel erg lastig Er zijn zeker dingen om naar te kijken, maar we weten in ieder geval wat we morgen kunnen verwachten – en dat is chaos.”

De teams en coureurs weten al bijna twee jaar dat de eerste race op Silverstone onder de nieuwe technische reglementen van de Formule 1 één van de lastigste tests van dit concept zou worden, gezien de lay-out van het circuit. Die voorspelling kwam uit in de vorm van een chaotische openingsfase, waarin verschillende strategieën voor de inzet van elektrisch vermogen het verloop van de eerste ronden bepaalden.

Net als tijdens de seizoensopener in Australië afgelopen maart zorgde die spectaculaire openingsfase voor vermaak bij bepaalde fans op de tribunes. De coureurs zelf waren echter gefrustreerd dat zoveel van de actie werd bepaald door de laadtoestand van de batterij in plaats van door stuurmanskunst en lef. Bovendien leverde het enkele hachelijke momenten op door de plotselinge snelheidsverschillen tussen auto's.

De FIA had na de crash van Oliver Bearman in Suzuka al geprobeerd de situatie enigszins te verbeteren. De Haas-coureur knalde daar hard van de baan toen hij Franco Colapinto's Alpine probeerde te ontwijken, die op dat deel van het circuit geen elektrisch vermogen meer had. Het pakket aan aanpassingen – waaronder wijzigingen aan de boostniveaus en de hoeveelheid energie die per ronde mag worden teruggewonnen – was echter in feite slechts een pleister op de wonde.

De lay-out van Silverstone, waar een groot deel van de ronde bestaat uit rechte stukken en snelle bochten waarin de auto's meer energie verbruiken dan ze kunnen terugwinnen, legt de fundamentele beperkingen van de huidige hardware bloot. Die hardware kan tijdens dit seizoen immers niet worden aangepast. Vandaar ook Piastri's klacht dat hij het grootste deel van de eerste ronde “probeerde te voorkomen achterop iemand te rijden”.

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Dit probleem speelde tijdens de afgelopen vier Grands Prix nauwelijks een rol, omdat de circuits van Canada, Monaco, Barcelona en Oostenrijk vanuit het oogpunt van de elektrische strategie veel voorspelbaarder zijn. De verhouding tussen rechte stukken en bochten, evenals het karakter van die bochten, dwingt teams en coureurs daar grotendeels tot dezelfde aanpak wat betreft het terugwinnen en inzetten van elektrische energie.

“Het tempo was niet eens zo slecht”, zei Ferrari-coureur Charles Leclerc, die als vierde was gestart maar bij de start terrein verloor, om vervolgens Max Verstappen en Oscar Piastri te verschalken tijdens het jojo-racen en als vijfde te finishen.

“Het lastige was dat we tijdens gevechten heel kwetsbaar waren, omdat we een heel andere energie-inzet hadden dan de anderen. Daardoor was het voor mij erg moeilijk om in te halen. Op weg naar bocht 15 [de Hangar Straight richting Copse] was ik veel en veel langzamer dan de auto's om me heen. Max was eerlijk gezegd zelfs nóg langzamer. Maar er waren gewoon enorme verschillen. We hebben dit soort verschillen tussen auto's al een aantal races niet meer gezien, en dat maakt het racen tegen elkaar behoorlijk lastig.”

Een deel van de zorgen heeft te maken met de grote verschillen in naderingssnelheid. Zo zette Verstappen al vroeg een aanval in op George Russell op het rechte stuk van start-finish en leek hij de Mercedes veel sneller te naderen dan verwacht, waardoor hij op het laatste moment moest uitwijken. Later in de ronde kwamen Verstappen en Piastri elkaar eveneens bijna tegen.

Sommige waarnemers brengen daar tegenin dat dit de beste coureurs ter wereld zijn en dat snelle reflexen nu eenmaal een vereiste zijn om op dit niveau te racen. Daarnaast is er de opvatting – eerder dit jaar treffend verwoord door F1-CEO Stefano Domenicali met de woorden “overtaking is overtaking” – dat races vol actie het publiek vermaken en fraaie beelden opleveren voor de samenvattingen, en daarmee per definitie positief zijn.

Maar dat is deels ook het gevolg van het feit dat de inzet van elektrische energie voor het blote oog grotendeels onzichtbaar is. Puristen én de coureurs zelf vinden inhaalacties die voornamelijk worden bepaald door verschillen in batterijniveau fundamenteel onbevredigend en kunstmatig. Wat het veiligheidsaspect betreft, vinden zij bovendien dat het oordeel daarover vooral aan de coureurs zelf toekomt en niet aan experts die vanaf de bank toekijken.

Opvallend genoeg waren de coureurs die de hectische openingsfase goed doorkwamen iets genuanceerder in hun oordeel. Lando Norris, die relatief onbedreigd naar de derde plaats reed, noemde het racen zelfs “beter dan ik had verwacht”.

Maar aangezien de hardware dit jaar niet meer kan worden aangepast en pas in de komende seizoenen wordt gewijzigd om de elektrische bijdrage te verminderen, zijn veel coureurs inmiddels op het punt gekomen dat ze zijn gestopt met klagen. Max Verstappen is daar één van. “Ik heb voor mezelf besloten om daar niets meer over te zeggen”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

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