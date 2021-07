Red Bull Formule 1-coureur Perez kijkt uit naar jubileumrace

Sergio Perez reed tien jaar geleden, op 27 maart 2011, in Melbourne zijn eerste race in de Formule 1. De Mexicaan was door Sauber opgepikt en maakte een verpletterende indruk door in de Grand Prix van Australië direct als zevende te eindigen. Helaas ging dat resultaat uit de boeken vanwege een illegale achtervleugel (!), maar Perez had zijn naam gevestigd.

In zijn tweede seizoen pakte hij drie podiums bij de Zwitserse stal, wat resulteerde in een tiende plaats in het kampioenschap en hem een contract opleverde bij topteam McLaren. Perez wist het daar echter niet waar te maken en vertrok al na één seizoen uit Woking. Force India gaf hem een kans en die betaalde zich uit: Perez reed zeven seizoenen voor de stal uit Silverstone en pakte er zeven podiums. Zijn mooiste was ongetwijfeld de overwinning in de Grand Prix van Sakhir, afgelopen december. Ondanks die zege werd Perez na afloop van het seizoen vervangen door Sebastian Vettel. Zijn puike prestaties in 2020 leverden hem echter een contract op bij Red Bull en daar lijkt hij inmiddels zijn draai te hebben gevonden.

Sergio Perez (Sauber) voor zijn Formule 1-debuut in Melbourne 2011 Photo by: Sutton Images

Perez won dit seizoen al één race en werd afgelopen zondag in de Grand Prix van Stiermarken vierde. Hij had op de Red Bull Ring derde moeten worden, maar een langzame pitstop hielp die mogelijkheid om zeep. Toch blikt Perez met vertrouwen vooruit op de Grand Prix van Oostenrijk die ook op de Red Bull Ring wordt verreden. "Ik kan niet geloven dat dit mijn 200ste race is!", zei de ervaren Mexicaan. Hij blijft vervolgens niet al te lang stilstaan bij het jubileum. "Ik kijk er echt naar uit om voor een tweede weekend op dezelfde plaats te racen, ik denk dat dit me een heel goed inzicht in de auto zal geven."

"Ik heb nu een heel goede referentie van vorig weekend en ik weet op welke punten ik me moet verbeteren", vervolgde Perez. "Het zal ook interessant zijn om te zien in hoeverre de bandencompounds de prestaties en de strategie gedurende het weekend zullen veranderen. Ik denk dat we het dit weekend heel goed kunnen doen en het zou heel bijzonder zijn om hier bij onze thuisrace op het podium te staan en meer punten voor het team veilig te stellen."