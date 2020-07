Wedstrijdleider Masi: "F1 moet waakzaam blijven over coronavirus"

Masi was een van de sleutelspelers die samen met de Formule 1-organisatie en de teams de protocollen opzette waardoor er weer geracet kan worden. In die protocollen werden mondmaskers voor iedereen verplicht gesteld, en werd elk team opgedragen met minder mensen naar het circuit te komen en zoveel mogelijk in bubbels te reizen. Twee medewerkers van de F1, die niet in Oostenrijk aanwezig waren, werden voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije positief getest op het virus, maar dat had geen verdere invloed op het raceweekend.

“Ik denk dat we als sport en organisatie erg trots mogen zijn op wat we in de eerste drie races gepresteerd hebben", vertelt Masi. “We hebben veel tijd genomen om alle plannen te maken en protocollen op te stellen. Er is veel steun uit de paddock en van journalisten. Dat is fantastisch. Het is natuurlijk ook een leerervaring voor ons allemaal. Er zijn nog kleine dingetjes veranderd maar over het algemeen, met het proces en de structuur, mogen we erg trots zijn op wat we gepresteerd hebben.”

Masi geeft toe dat de positieve tests voor de Hongaarse GP iedereen weer bewust maakte van de risico’s die de sport met zich meedraagt. “Er is zeker een hoop vertrouwen. Maar we moeten niet te zelfvoldaan worden. Het feit dat we de eerste drie weekenden met slechts twee gevallen, ook nog buiten de paddock zelf, zijn doorgekomen is mooi om te zien. Maar we moeten blijven realiseren dat COVID-19 nog steeds aanwezig is, over de hele wereld. Dus we kunnen niet naar Silverstone gaan en denken dat we onsterfelijk zijn. Mijn grootste angst is dat mensen zelfvoldaan worden. We moeten doorgaan zoals we nu bezig zijn.”