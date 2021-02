Belangrijke dag voor Formule 1: Wat bespreekt de F1 Commission?

De hoofdingrediënten voor deze vergadering – bijgewoond door de tien teams, Formula One Management en de FIA – vormen de definitieve kalender voor 2021, een experiment met sprintraces en het bevriezen van de ontwikkeling van de motoren.

Kalender 2021

Zoals Motorsport.com woensdag al onthulde, wordt verwacht dat de Formule 1 de teams zal vertellen dat het toestemming heeft gegeven om op 2 mei aanstaande de Grand Prix van Portugal door te laten gaan. De logistiek voor die race zal heel wat voeten in de aarde hebben omdat het Zuid-Europese land op de ‘rode lijst’ van Groot-Brittannië staat: reizigers die uit Portugal terugkeren moeten bij aankomst in Groot-Brittannië tien dagen verplicht in quarantaine, een nachtmerrie voor de teams die in Engeland zijn gevestigd.

Lees ook: Formule 1 zet seinen op groen voor Portugese GP in 2021

Sprintraces

Verder zal donderdag ook het voorstel ter tafel komen om te gaan testen met sprintraces. Tijdens de Canadese, Italiaanse en Braziliaanse Grands Prix moet zo’n korte race van honderd kilometer de kwalificatie vervangen. Mocht dat goed uitpakken dan wil de Formule 1 dit format in de komende jaren verder uitrollen. Bij de stemming hierover is een ‘super meerderheid’ van 28 van de 30 stemmen nodig om het voorstel aangenomen te krijgen. Formula One Management, de FIA en de teams hebben elk tien stemmen.

Bevriezing motoren

Het meest ingewikkelde dossier dat donderdag ter tafel komt is het bevriezen van het motorreglement. Het voorstel is afkomstig van Red Bull dat op die manier – zonder al te hoge kosten – na 2021 hoopt door te kunnen gaan met de Honda-krachtbronnen. De situatie is vrij complex omdat de Formule 1 eigenlijk in de komende paar jaar al toe wil naar duurzamere motoren en dat plan zou dus stil komen te liggen. Bovendien bestaat de vrees dat als een motorfabrikant begin 2022 op achterstand staat, die fabrikant in de volgende jaren de concurrentie niet meer kan inhalen.

Een idee dat wordt bestudeerd, maar waarover nog geen overeenstemming is bereikt, is dat er een soort gelijkschakeling (balance of performance of bop) komt, alle krachtbronnen zouden dan ongeveer hetzelfde vermogen moeten leveren. Dit kan worden bereikt worden door een grotere brandstoftoevoer toe te staan voor de motoren die aan het begin van 2022 ondermaats presteren. Het is nog lang niet zeker of alle partijen daarmee akkoord gaan. Voor Red Bull begint de tijd te dringen: dat team wil liever vandaag dan morgen weten of het met Honda door kan.